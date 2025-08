Umsatzeinbruch

Am Freitagnachmittag hat der Biotechkonzern Moderna seine Bücher geöffnet und Anlegern einen Einblick in die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal gewährt.

Der BioNTech-Konkurrent Moderna steckt weiterhin tief in den roten Zahlen fest. Im zweiten Quartal 2025 verlor das Unternehmen 2,13 US-Dollar je Aktie, nach einem Minus von 3,33 US-Dollar pro Aktie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Analysten hatten im Vorfeld mit anhaltenden Verlusten gerechnet, ihre EPS-Schätzungen hatten sich auf durchschnittlich -2,963 US-Dollar je Aktie belaufen.

Der Umsatz von Moderna lag im Berichtszeitraum bei 142 Millionen US-Dollar. Das war deutlich weniger als noch im Vergleichsquartal des Vorjahres, als der Konzern 241 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Die Experten hatten in ihren Schätzungen einen Umsatzeinbruch auf 113 Millionen US-Dollar erwartet.

Moderna kündigt Restrukturierung und Stellenabbau an

Moderna steht zudem vor einem tiefgreifenden Umbau: Der US-Biotechkonzern hat am Donnerstag einen drastischen Schritt zur Neuausrichtung angekündigt. Wie CEO Stéphane Bancel in einer Unternehmensmitteilung erklärte, wird das Unternehmen weltweit rund zehn Prozent seiner Belegschaft abbauen. Bis Ende des Jahres soll die Mitarbeiterzahl so auf unter 5.000 gesenkt werden. Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, so Bancel, aber notwendig, um die Kostenstruktur an die geschäftlichen Realitäten anzupassen und gleichzeitig langfristige Investitionen in die Forschung sicherzustellen.

Moderna hatte sich bereits Anfang des Jahres das Ziel gesetzt, die jährlichen Betriebskosten bis 2027 um etwa 1,5 Milliarden US-Dollar zu senken. Laut Bancel wurden in den vergangenen Monaten bereits Fortschritte durch die Reduzierung von Forschungsausgaben, Neuverhandlungen mit Lieferanten und geringere Herstellungskosten erzielt. Der nun angekündigte Stellenabbau sei das letzte Mittel gewesen, nachdem zuvor alle anderen Sparmaßnahmen ausgeschöpft worden seien.

Moderna blickt zuversichtlich nach vorne

Trotz der angespannten Lage zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Mit aktuell drei zugelassenen Produkten und der Aussicht auf bis zu acht weitere Zulassungen in den kommenden drei Jahren sieht Bancel die Zukunft des Unternehmens positiv. Der Fokus soll künftig noch stärker auf Onkologie, seltene Erkrankungen und latente Viren gelegt werden. "Wir schärfen unsere strategische Ausrichtung, bleiben ehrgeizig und investieren weiter in wissenschaftlichen Fortschritt", betonte Bancel in seinem Schreiben an die Mitarbeitenden.

So entwickelt sich die Moderna-Aktie

Die Moderna-Aktie verliert am Freitag im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 5,28 Prozent auf 28,00 US-Dollar. Am Donnerstag war das Papier nach der Ankündigung der Restrukturierungsmaßnahmen im US-Handel letztlich um 8,06 Prozent auf 29,56 US-Dollar abgerauscht.

