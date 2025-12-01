Minuszeichen in New York: S&P 500 verliert schlussendlich

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 sank am ersten Tag der Woche.

Am Montag bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,53 Prozent schwächer bei 6.812,63 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 54,977 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,649 Prozent leichter bei 6.804,66 Punkten in den Handel, nach 6.849,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.843,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.799,94 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 6.840,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.460,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, betrug der S&P 500-Kurs 6.032,38 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6.920,34 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Leggett Platt (+ 16,37 Prozent auf 11,94 USD), Bath Body Works (+ 9,02 Prozent auf 18,98 USD), Synopsys (+ 4,85 Prozent auf 438,29 USD), Deckers Outdoor (+ 4,53 Prozent auf 92,02 USD) und AppLovin (+ 4,02 Prozent auf 623,59 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Moderna (-7,01 Prozent auf 24,16 USD), W R Berkley (-6,06 Prozent auf 72,98 USD), SanDisk (-5,87 Prozent auf 210,17 USD), Coinbase (-4,76 Prozent auf 259,84 USD) und Northrop Grumman (-4,67 Prozent auf 545,51 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 44.076.298 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,705 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Mit 1.200,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

