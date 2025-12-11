DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 ±0,0%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.304 -1,7%Euro1,1687 ±-0,0%Öl61,99 -0,9%Gold4.209 -0,5%
Entlastung für Pendler: Bahnstrecke Essen-Düsseldorf öffnet

11.12.25 05:20 Uhr

DÜSSELDORF/ESSEN (dpa-AFX) - Erleichterung für Tausende Pendler zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet: Fast zwei Jahre nach einem folgenschweren Hangrutsch bei Ratingen-Hösel ist die vielbefahrene S-Bahnstrecke 6 zwischen Essen und Düsseldorf mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember wieder komplett frei. Das teilte die Bahn mit.

Die Strecke war nach schweren Regenfällen und einem Hangrutsch bei Hösel im Januar 2024 gesperrt worden. Fachleute stellten massive Schäden an Schienen und Untergrund fest. Bahnpendler mussten seitdem zwischen Essen-Kettwig und Ratingen auf Busse umsteigen, was im morgendlichen Berufsverkehr viel Zeit kostete. Die S-Bahnstrecke wird laut Bahn täglich von etwa 12.000 Fahrgästen genutzt.

Für die Reparatur hatte die Bahn eine riesige Stützmauer mit zahlreichen tief im Boden verankerten Bohrpfählen errichtet. Außerdem wurden während der Hangsanierung weitere Arbeiten - etwa zur Gleiserneuerung - an der Strecke vorgezogen, um erneute Sperrungen in den nächsten Jahren zu vermeiden. Nun seien die aufwendigen Bauarbeiten rechtzeitig abgeschlossen worden - rund sechs Monate früher als zunächst angenommen, sagte ein Bahnsprecher./rs/DP/zb