Abseits der "Mag 7" wie Tesla, NVIDIA & Co.: Auf diese Tech- und KI-Aktien sollten Anleger jetzt setzen

Diese Aktien outperformen Technologiewerte wie NVIDIA & Co. im S&P 500

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern

Apple Aktie News: Apple am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Einführung in die Trader Workstation (TWS) – mit Steffen Schnier

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ und Co. im Blick nach Boost-Aussagen von Microsoft-CEO

Microsoft-Aktie in Rot: Sicherheitslücke in Deutschland weit verbreitet

Alphabet-Aktie tiefer: ChatGPT & Gemini & Co. müssen sich ab morgen an neue EU-Regeln halten

US: Wall St sell-off sparked by Trump tariffs, Amazon results, weak payrolls

Heute im Fokus

Nintendo mit Umsatzsprung. Chevron verdient mehr. Strategy schafft es aus den roten Zahlen. Eli Lilly, Novo Nordisk & Co.: Trump will Pharmakonzerne zu Preissenkungen zwingen. Bayer erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025. Nach enttäuschendem Halbjahr wird CANCOM vorsichtiger. 100.000 NVIDIA-Grafikchips: OpenAI startet Stargate-Projekt in Nordnorwegen.