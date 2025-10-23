Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteuert sich am Donnerstagabend

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Apple. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 260,31 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 20:08 Uhr 0,7 Prozent. Bei 260,61 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 260,00 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 4.083.567 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 265,29 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 169,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 53,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 245,87 USD.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85,78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Apple am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten

Aktien von Microsoft, Apple & Google im Blick: OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser

Samsung-Aktie freundlich: Konkurrenz für Apple-Brille Vision Pro vorgestellt