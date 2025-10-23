Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 258,71 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 258,71 USD zu. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 260,16 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.226.905 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 265,29 USD markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 2,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 245,87 USD.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 94,04 Mrd. USD im Vergleich zu 85,78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

