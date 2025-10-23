Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 258,71 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 258,71 USD zu. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 260,16 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.226.905 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 265,29 USD markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 2,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 245,87 USD.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 94,04 Mrd. USD im Vergleich zu 85,78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,38 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten
Aktien von Microsoft, Apple & Google im Blick: OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Samsung-Aktie freundlich: Konkurrenz für Apple-Brille Vision Pro vorgestellt
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|15.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen