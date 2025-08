Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold

Experten-Analyse

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Michael Huttner unterzogen.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 641 Euro belassen. Die Aussichten der europäischen Rückversicherer in puncto Preisgestaltung seien verhalten, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Bedingungen für Rückversicherungsverträge seien aber trotz erhöhter Kapazitäten stabil.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:57 Uhr 0,9 Prozent auf 570,40 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 12,38 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 39.773 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2025 kletterte der Anteilsschein um 18,3 Prozent nach oben. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 08.08.2025 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.