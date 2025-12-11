DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -4,5%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.196 -1,8%Euro1,1696 ±0,0%Öl61,86 -1,1%Gold4.215 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX knapp im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle übertrifft Erwartungen beim Gewinn - Umsatz enttäuscht -- Amazon, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr? DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr?
Ölpreise bleiben unter Druck - die Gründe Ölpreise bleiben unter Druck - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

MÄRKTE ASIEN/Oracle bremst gute Fed-Stimmung aus

11.12.25 08:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CyberAgent IncShs
7,00 EUR -0,25 EUR -3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NIDEC Corp.
10,84 EUR -0,55 EUR -4,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
168,46 EUR -22,64 EUR -11,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
587.000,00 KRW 21.000,00 KRW 3,71%
Charts|News|Analysen
SoftBank Corp.
94,52 EUR -6,86 EUR -6,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
259,50 EUR -8,00 EUR -2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit überwiegend roten Vorzeichen sind die Börsen in Asien am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Während die Zinssenkung der US-Notenbank positiv aufgenommen wurde, belasteten die nachbörslich in den USA veröffentlichen Geschäftzahlen von Oracle. Wie üblich konnte der Software-Konzern die Gewinnerwartungen schlagen, er lag jedoch einen Tick unter den Erwartungen beim Umsatz. Anleger interpretierten dies als Alarmzeichen, dass die Begeisterung über KI und besonders von KI-Agenten auf Kundenseite weniger groß ist. Oracle brachen nachbörslich über 12 Prozent ein.

Wer­bung

Entsprechend fielen vor allem Technologiewerte in Asien. So ging es in Tokio um fast 8 Prozent tiefer mit Softbank, die zahlreiche Beteiligungen und Finanzierungen im KI-Sektor besitzt. Auch Nidec und CyberAgent fielen um die 4 Prozent. In Taiwan ging es für TSMC um 2 Prozent und in Südkorea für SK Hynix sogar um 3,8 Prozent tiefer. Die Indizes in Taiwan und Schanghai gaben um 1,3 bzw. 0,7 Prozent, Shenzhen um 1,4 Prozent und in Japan der Nikkei 0,9 Prozent nach. Der ebenfalls recht technologielastige Kospi in Südkorea ermäßigte sich um 0,6 Prozent.

Bei der Zinssenkung der US-Notenbank setzte sich die Einschätzung durch, dass sie doch wesentlich "taubenhafter" war als erwartet. Denn neben der Senkung um 25 Basispunkte kündigte Fed-Chef-Jerome Powell auch noch die Wiederaufnahme von Käufen von US-Bonds mit kurzer Laufzeit an. Dies könne ein Zeichen sein, dass das mehrjährige Quantitative Tapering zu Ende gehen wird und bald wieder eine neue Phase von Quantitative Easing folgen könnte, hieß es im Handel.

Dies erklärte auch den starken Rückgang der längeren US-Renditen. So fiel die der 10-jährigen US-Anleihen nach der Sitzung zurück auf 4,1270 Prozent.

Wer­bung

Auch auf den Philippinen hat die Zentralbank ihren Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Er liegt nun bei 5,00 nach 5,25 Prozent. Manila folgt oft den Entscheidungen der US-Notenbank, um den Wechselkurs zum Dollar stabil zu halten. Der marktführende PSEI-Index stieg gegen den Trend um 0,4 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.592,00 +0,1% +5,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.602,80 -0,9% +27,0% 07:00

Kospi (Seoul) 4.110,62 -0,6% +71,3% 07:30

Shanghai-Comp. 3.873,32 -0,7% +16,6% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.515,44 -0,1% +26,7% 09:00

Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:35 % YTD

EUR/USD 1,1695 -0,0 1,1695 1,1639 +12,3%

EUR/JPY 182,37 -0,1 182,47 182,41 +12,0%

EUR/GBP 0,8744 0,0 0,8740 0,8739 +5,6%

GBP/USD 1,3375 -0,0 1,3381 1,3319 +6,3%

USD/JPY 155,95 -0,0 156,02 156,72 -0,3%

USD/KRW 1.472,20 0,1 1.470,06 1.470,48 -0,4%

USD/CNY 7,0715 -0,0 7,0730 7,0720 -1,9%

USD/CNH 7,0584 -0,1 7,0624 7,0605 -3,7%

USD/HKD 7,7796 0,0 7,7796 7,7811 +0,2%

AUD/USD 0,6641 -0,4 0,6671 0,6649 +7,3%

NZD/USD 0,5801 -0,2 0,5813 0,5784 +3,2%

BTC/USD 90.160,75 -2,6 92.577,60 92.621,70 -1,8%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,17 58,46 -0,5% -0,29 -18,3%

Brent/ICE 61,84 62,21 -0,6% -0,37 -16,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.212,78 4.228,65 -0,4% -15,88 +60,2%

Silber 62,04 61,8265 +0,3% +0,22 +110,3%

Platin 1.426,92 1.419,84 +0,5% +7,08 +66,5%

Kupfer 5,33 5,28 +1,0% +0,05 +29,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 02:42 ET (07:42 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CyberAgent

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CyberAgent

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
08.12.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
08.12.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen