AKTIEN IM FOKUS: Oracle brechen ein - KI-Bedenken zurück - SAP schwach

11.12.25 09:12 Uhr
AKTIEN IM FOKUS: Oracle brechen ein - KI-Bedenken zurück - SAP schwach | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
170,20 EUR -20,90 EUR -10,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
205,60 EUR -4,65 EUR -2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.117,8 PKT -12,3 PKT -0,05%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Durchwachsene Quartalszahlen von Oracle und damit neu aufkeimende Sorgen rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Aktie des US-Cloud-Unternehmens auf Tradegate schwer belastet. Das Papier brach auf der deutschen Handelsplattform an diesem Morgen um knapp 12 Prozent auf 168,85 Euro ein, in etwa 197,5 Dollar entspricht. Hierzulande wurde Unternehmen mit KI-Bezug davon ebenfalls belastet und in den USA kündigt sich ein schwacher Start der technologielastigen Nasdaq-Börse an diesem Nachmittag an.

Am Markt wurde vor allem auf die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen KI-Quartalserlöse von Oracle verwiesen, die die Anleger vergrätzten, sowie auf die Anhebung der Investitionspläne des hochverschuldeten Konzerns.

Das verstärke die Sorge, dass die Nachfrage von Unternehmen nach den KI-Cloud-Diensten von Oracle nachlasse, erklärte ein Händler. Analyst Brent Thill von Jefferies schrieb, dass "der KI-Motor zwar brummt, die Treibstoffkosten aber im Auge behalten werden sollten". Angesichts des sich abzeichnenden Kurseinbruchs sieht er für die Aktie allerdings mehr Chancen als Risiken.

Im Sommer und Herbst hatte Oracle am Finanzmarkt stark vom KI-Boom profitiert. Im September war der Kurs nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bis auf fast 350 Dollar geklettert, dann aber zurückgefallen. Erst im November gelang nach Rutsch bis auf knapp 186 Dollar die Wende.

Die Aktie des Walldorfer Softwareherstellers SAP (SAP SE) gab kurz nach dem Handelsstart um fast drei Prozent auf 205,00 Euro nach, was den letzten Platz im Dax bedeutete. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners verwies mit Blick auf erwartet schwache Aktien mit KI Bezug auf die allgemein hohen Investitionen in diesem Bereich, die nach den Oracle-Zahlen erneut beunruhigten./ck/mis

In eigener Sache

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

