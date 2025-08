Hannover Rück-Aktie: Jüngste Einstufung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Aktie bewertet

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine umfassende Prüfung der Hannover Rück-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 314 Euro belassen. Die Aussichten der europäischen Rückversicherer in puncto Preisgestaltung seien verhalten, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Bedingungen für Rückversicherungsverträge seien aber trotz erhöhter Kapazitäten stabil.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:57 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 263,80 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 19,03 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 14.442 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für das Papier um 12,8 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 präsentieren.

