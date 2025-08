Novo Nordisk-Aktie in Grün: UBS senkt Ziel und hält an Kaufempfehlung fest

Nach Hims & Hers-Zoff: So geht es laut Analysten für die Novo-Nordisk-Aktie weiter

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern

Novo Nordisk-Aktie nach dem Kursdebakel: So reagieren Analysten

Einführung in die Trader Workstation (TWS) – mit Steffen Schnier

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Bayer von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr eingebracht

Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Bayer-Aktie

Bayer-Aktie im Plus: Bayer erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025

Aktien von Eli Lilly, Novo Nordisk & Co. unter Druck: Trump will Pharmakonzerne zu Preissenkungen zwingen

Bayer: Pharmakonzern hebt Umsatzziele an und legt weitere Milliarden für US-Klagen zurück

Heute im Fokus

100.000 NVIDIA-Grafikchips: OpenAI startet Stargate-Projekt in Nordnorwegen. Evonik: 2025er-Gewinn nur am unteren Zielwert erwartet. Trump will Pharmakonzerne zu Preissenkungen zwingen. Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal. Gewinnsprung bei Coinbase verfehlt Erwartungen. Mutares-Aktie: BaFin prüft Jahresabschluss. Bayer erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025.