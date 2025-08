10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX schwächer erwartet

Der DAX dürfte am Freitag nachgeben und dabei unter die runde Marke von 24.000 Punkten rutschen.

2. Börsen in Fernost schwächer

In Tokio gibt der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,52 Prozent auf 40.855,70 Punkte ab.

Abwärts geht es auch auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite 0,19 Prozent schwächer bei 3.566,55 Punkten notiert.

In Hongkong verliert der Hang Seng 0,18 Prozent auf 24.727,78 Punkte.

3. Trump präsentiert zahlreiche neue Zölle und gibt Ländern kurze Schonfrist

Heute endete die Frist, die Trump vielen Ländern gesetzt hatte, um Handelsangebote zu machen, wenn sie die angedrohten Zölle vermeiden wollen. Doch schon kurz vor Fristende verhängte das Weiße Haus zahlreiche neue Zölle. Zur Nachricht

4. Apple-Aktie steigt: Apple-Bilanz lässt Anleger jubeln

Der iPhone-Hersteller Apple hat sich in die Bücher schauen lassen. So ist die Bilanz für das abgelaufene Geschäftsquartal ausgefallen. Zur Nachricht

5. Moderna wartet mit jüngster Bilanz auf

Noch vor US-Börsenstart legt Moderna sein Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal vor. Weitere Bilanzen und wichtige Termine

6. Amazon-Aktie sinkt dennoch: Umsatz und Gewinn von Amazon klettern weiter

Der Online-Riese Amazon hat Anlegern am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel präsentiert. Zur Nachricht

7. Coinbase-Aktie dennoch leichter: Gewinnsprung bei Coinbase übertrifft Erwartungen

An den Kryptomärkten zeigte die Tendenz in den vergangenen Wochen wieder nach oben. So hat sich das in der Bilanz von Coinbase niedergeschlagen. Zur Nachricht

8. Strategy-Aktie im Plus: Strategy schafft es aus den roten Zahlen

Anleger bekamen am Donnerstag nachbörslich einen Einblick in die Geschäftsentwicklung des Bitcoin-HODLERs Strategy (ehemals MicroStrategy). Zur Nachricht

9. Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal

Am Donnerstag hat das Online-Portal Reddit nach US-Börsenschluss die Kennzahlen zum vergangenen Jahresviertel bekannt gegeben. Zur Nachricht

10. Bayer-Aktie im Fokus: Bayer erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025

Bayer hat die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 angehoben, nachdem sich das Pharmageschäft im ersten Halbjahr besser entwickelt hat als erwartet. Zur Nachricht