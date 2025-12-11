DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -4,5%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.196 -1,8%Euro1,1696 ±0,0%Öl61,86 -1,1%Gold4.215 -0,3%
10 vor 9

10 wichtige Fakten für den Handel am Donnerstag - Broadcom wartet mit Zahlen auf

11.12.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - NASDAQ-Aktie Broadcom vor Bilanz im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.130,1 PKT -32,5 PKT -0,13%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.540,8 PKT 106,6 PKT 0,42%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
50.148,8 PKT -454,0 PKT -0,90%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.900,5 PKT -9,0 PKT -0,23%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX zeigt sich am Donnerstag vorbörslich zeitweise moderat im Minus.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,97 Prozent tiefer bei 50.112,55 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sind ebenso Verluste zu sehen, der Shanghai Composite gibt stellenweise 0,82 Prozent ab auf 3.869,04 Punkte.

In Hongkong verliert der Hang Seng dagegen um 0,18 Prozent auf 25.494,19 Indexpunkte.

3. Leitzins das dritte Mal in Folge gesenkt

Die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve wird mit Argusaugen beobachtet. Entsprechend war auch der Leitzinsentscheid am Mittwoch mit Spannung erwartet worden. Die US-Notenbank hat die Leitzinsen ein drittes Mal in Folge gesenkt. Zur Nachricht

4. Oracle-Aktie bricht ein: Gewinn übertrifft Erwartungen - Umsatz enttäuscht

Der US-Softwareriese Oracle hat am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen die Ergebnisse für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres 2026 präsentiert. Zur Nachricht

5. Adobe überzeugt mit starken Zahlen - Jahresausblick angehoben

Der US-Softwareanbieter Adobe hat einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben. Er signalisierte damit, dass sich Investitionen in KI-Funktionen auszahlen. Zur Nachricht

5. Broadcom öffnet Bücher

Broadcom wird nach US-Börsenschluss die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 vorlegen. So lief die bisherige Berichtssaison der Tech-Riesen. Zur Nachricht

7. BVB-Aktie: Pflichtsieg verspielt - Schlotterbeck schimpft nach 2:2

Nach dem enttäuschenden 2:2 (1:1) statt eines Champions-League-Pflichtsiegs gegen den norwegischen Vizemeister ließ Nationalspieler Nico Schlotterbeck seinem Ärger freien Lauf. "Wir können hier auf 13 Punkte gehen, und ich glaube, manchen ist nicht bewusst, wie wichtig das ist. Deswegen ist es nicht bitter, sondern einfach richtig schlecht", sagte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund bei DAZN. Zur Nachricht

8. VW-Aktie: Standort Zwickau will Vorreiter in Fahrzeugrecycling werden

Das Zwickauer Volkswagen-Werk steht laut dem Autoexperten Werner Olle vor seiner dritten Neuerfindung. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen etwas

Die Ölpreise geben etwas ab. So verbilligte sich der WTI um 0,26 auf 58,20 Dollar, während Brent um 0,60 auf 61,92 Dollar fiel.

10. Euro verliert zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1685 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.

dailyDAX: Gegenwehr der Verkäufer am Abwärtstrend
dailyDAX: Gegenwehr der Verkäufer am Abwärtstrend
