DAX24.108 -0,1%Est505.715 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -3,0%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.272 -1,7%Euro1,1700 +0,1%Öl61,40 -1,8%Gold4.219 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Oracle 871460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Berg- und Talfahrt der Novo Nordisk-Aktie setzt sich fort Berg- und Talfahrt der Novo Nordisk-Aktie setzt sich fort
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr? DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

Deutschland steuert auf Rekord im Tourismus zu

11.12.25 09:06 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutschen Beherbergungsbetriebe befinden sich auf Kurs zu einem neuen Allzeithoch. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Übernachtungszahlen in den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 knapp über dem bisherigen Rekordwert aus dem Vorjahr. Von Januar bis Oktober wurden insgesamt 433,5 Millionen Übernachtungen registriert. Das entspricht einem leichten Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2024, in dem 432,9 Millionen Übernachtungen gezählt wurden.

Wer­bung

Während die Übernachtungen von Gästen aus dem Inland in diesem Zeitraum um 0,6 Prozent auf 362,0 Millionen anstiegen, war bei den Gästen aus dem Ausland in der bisherigen Jahresbilanz ein Rückgang um 2,3 Prozent auf 71,5 Millionen zu verzeichnen.

Rückenwind gab es zuletzt jedoch durch einen starken Oktober. In diesem Monat stieg die Gesamtzahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent auf 45,9 Millionen. Dabei legte die Zahl der inländischen Gäste um 0,7 Prozent auf 38,6 Millionen zu. Besonders deutlich wuchs im Oktober entgegen dem bisherigen Jahrestrend die Nachfrage aus dem Ausland: Hier kletterten die Zahlen um 4,1 Prozent auf 7,3 Millionen Übernachtungen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 03:07 ET (08:07 GMT)