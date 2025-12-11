Deutschland steuert auf Rekord im Tourismus zu

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutschen Beherbergungsbetriebe befinden sich auf Kurs zu einem neuen Allzeithoch. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Übernachtungszahlen in den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 knapp über dem bisherigen Rekordwert aus dem Vorjahr. Von Januar bis Oktober wurden insgesamt 433,5 Millionen Übernachtungen registriert. Das entspricht einem leichten Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2024, in dem 432,9 Millionen Übernachtungen gezählt wurden.

Wer­bung Wer­bung

Während die Übernachtungen von Gästen aus dem Inland in diesem Zeitraum um 0,6 Prozent auf 362,0 Millionen anstiegen, war bei den Gästen aus dem Ausland in der bisherigen Jahresbilanz ein Rückgang um 2,3 Prozent auf 71,5 Millionen zu verzeichnen.

Rückenwind gab es zuletzt jedoch durch einen starken Oktober. In diesem Monat stieg die Gesamtzahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent auf 45,9 Millionen. Dabei legte die Zahl der inländischen Gäste um 0,7 Prozent auf 38,6 Millionen zu. Besonders deutlich wuchs im Oktober entgegen dem bisherigen Jahrestrend die Nachfrage aus dem Ausland: Hier kletterten die Zahlen um 4,1 Prozent auf 7,3 Millionen Übernachtungen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 03:07 ET (08:07 GMT)