APA ots news: Volksbank Wien bestellt Christine Grabmair zur neuen...

Wien (APA-ots) - Der Aufsichtsrat der VOLKSBANK WIEN AG hat Mitte
September 2025 die
Bestellung von Christine Grabmair zur neuen Vorständin für IT und
Digitalisierung beschlossen. Sie übernimmt ihre Funktion am 1. Jänner
2026 und verstärkt damit das Vorstandsteam der Volksbank Wien, die
als Zentralorganisation die Aktivitäten des Volksbanken-Verbundes
steuert.
Grabmair bringt umfangreiche Erfahrung im internationalen IT-
Management sowie in digitalen Transformationsprogrammen und
Großprojekten mit. Zu ihren zentralen beruflichen Stationen zählen
thyssenkrupp als CIO im Automotive- und Engineering-Bereich, E.ON SE
in leitenden IT-Funktionen und zuletzt die Position als Chief
Transformation & Security Officer bei BayWa r.e. AG, einem
Unternehmen im Sektor der erneuerbaren Energien. Ihre fachliche Basis
bildet ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der
Wirtschaftsuniversität Wien und ein berufsbegleitender Master in
Information Systems an der Universität Göttingen.
Zwtl.: Digitale Kompetenz im Vordergrund
In ihrer neuen Rolle beim Volksbanken-Verbund verantwortet
Christine Grabmair die strategische Neuausrichtung der Bank im
Technologie- und Digitalbereich sowie die Optimierung technologischer
Lösungen. Mit ihrem Fachwissen wird sie die digitale
Weiterentwicklung der Bank unterstützen und entsprechende Initiativen
vorantreiben. Der Volksbanken-Verbund stärkt damit seine
organisatorischen und technologischen Strukturen im Hinblick auf
zukünftige Anforderungen.
Zwtl.: Schwerpunkte der neuen Funktion
Zu ihren zentralen Aufgaben zählen die Digitalisierung der Kunden
- und Produktstrecken, die Optimierung der internen IT-Services sowie
die Erweiterung führender Ansätze wie Cloud und Künstliche
Intelligenz. Ein Schwerpunkt liegt zudem in der Steuerung und engen
Zusammenarbeit mit Technologiepartnern im Banking-as-a-Service-Modell
sowie in der Sicherstellung hoher regulatorischer Standards im
Auslagerungsmanagement. Grabmair leitet außerdem die
Weiterentwicklung der gesamten IT-Landschaft und die Umsetzung einer
ganzheitlichen Cyber-Security-Strategie.
"Die Bank von heute ist sowohl Technologieunternehmen als auch
verlässlicher Finanzpartner. Digitalisierung ist für uns ein Mittel,
um Kundennähe zu vertiefen und Beratung zu bieten, die persönlich und
effizient bleibt. Die Modernisierung unserer Kundenstrecken und ein
stabiles IT-Setup sichern Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, wofür
Christine Grabmair mit ihrer Erfahrung entscheidende Impulse setzen
wird", betont Gerald Fleischmann, Generaldirektor der Volksbank Wien
und Sprecher des Volksbanken-Verbundes.
Christine Grabmair erklärt: "Ich freue mich sehr, Teil des
Volksbanken-Teams zu sein und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und
Kollegen den Ausbau der IT mitzugestalten. Mein Know-how möchte ich
einbringen, um das Team bestmöglich zu unterstützen und Innovationen
zu fördern. Ziel ist es, digitale Kundenerlebnisse zu kreieren, die
Vertrauen schaffen und stärken. Gleichzeitig werde ich die
Widerstandsfähigkeit und Sicherheit unserer Systeme konsequent neu
ausrichten - als Grundlage für die Zukunft des gesamten Volksbanken-
Verbundes."
