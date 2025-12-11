APA ots news: FMA: Austro-Versicherungen steigern Gewinn um zwei Drittel gegenüber Unwetter-Vorjahr

Ergebnis der heimischen Versicherungsunternehmen in den ersten

neun Monaten steigt auf 1,91 Mrd.

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben in

den ersten

drei Quartalen des Jahres 2025 deutlich mehr verdient als in dem von

schweren Unwetterschäden geprägten Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) stieg in den neun Monaten

bis 30. September 2025 um 67% auf 1,91 Milliarden, getrieben

hauptsächlich vom Gewinnanstieg in der Schaden- und

Unfallversicherung.

Das Prämienvolumen stieg im selben Zeitraum um 5,1% auf 18,8

Milliarden, wobei der Beitrag der Krankenversicherung mit 8,4% wuchs.

In der Lebensversicherung zeigte sich trotz anhaltenden Drucks auf

die laufende Prämie positives Wachstum, getragen durch Anstiege im

Bereich von index- und fondsgebundenen Policen und Einmalprämien. Die

Profitabilität (EGT im Verhältnis zum Prämienvolumen) war wie in den

Vorjahren mit 12,9% am höchsten in der Schaden- und

Unfallversicherung. Der Solvabilitätsgrad lag im Median bei 271%,

verglichen mit 264% zur Jahresmitte.

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-

Website unter

https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte

