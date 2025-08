So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,52 Prozent auf 115.033,04 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 115.638,72 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,3 Prozent aufweist und bei 15,79 EUR notiert.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Litecoin um -1,38 Prozent auf 104,64 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 106,11 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -1,93 Prozent auf 3.625,07 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.696,25 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -1,32 Prozent auf 554,67 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 562,08 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -2,69 Prozent auf 2,942 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 3,023 US-Dollar wert.

Zudem gibt Dash am Freitagmittag nach. Um -0,75 Prozent auf 20,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 20,55 US-Dollar.

Nach 305,77 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Freitagmittag um -0,53 Prozent auf 304,16 US-Dollar gesunken.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach unten. NEO verliert -3,28 Prozent auf 5,824 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,022 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich IOTA im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,1888 US-Dollar) geht es um -3,58 Prozent auf 0,1820 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt -2,51 Prozent auf 0,7212 US-Dollar, nach 0,7397 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Stellar bei 0,3892 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -3,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,4017 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0026 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0026 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0062 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0061 US-Dollar.

