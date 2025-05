Nach US-Daten

Der Kurs des Euro hat am Freitag zugelegt.

Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1365 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch knapp unter 1,13 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1343 (Mittwoch: 1,1373) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8816 (0,8792) Euro.

Der besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht stützte den Dollar nicht. Die erratische Zollpolitik der US-Regierung hat zumindest im April zunächst noch keine großen Spuren auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt hinterlassen. Außerhalb der Landwirtschaft wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen als von Volkswirten erwartet.

"Die Zölle könnten sogar positiv auf den US-Arbeitsmarkt abgefärbt haben", schreibt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Er verweist auf die neuen Stellen im Transport und Lagersektor. "Viele Unternehmen, aber auch private Haushalte haben sich in Anbetracht der Zölle noch mit Waren eingedeckt." Gitzel spricht daher mit Blick auf die Beschäftigungsentwicklung von einer "Momentaufnahme".

In der Eurozone zeigte sich die Inflation im April hartnäckiger als erwartet. Die Inflationsrate verharrte bei 2,2 Prozent. Volkswirte hatten für April mit einem erneuten Rückgang gerechnet. Sie hatten im Schnitt 2,1 Prozent prognostiziert. Vor allem die gestiegenen Preise im Dienstleistungssektor stützten die Inflation.

Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent für die Eurozone an. Zuletzt hatte die Notenbank die Leitzinsen Mitte April um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Angesichts der Gefahren für das Wirtschaftswachstum durch die Zollpolitik der USA erwarten Ökonomen weitere Zinssenkungen. Die EZB könnte jedoch laut Volkswirten vorsichtiger als bisher erwartet vorgehen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85330 (0,85180) britische Pfund, 163,93 (162,68) japanische Yen und 0,9343 (0,9389) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.261 Dollar. Das waren etwa 23 Dollar mehr als am Vortag.

FRANKFURT (dpa-AFX)