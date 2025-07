Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag

01.07.25 12:43 Uhr

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:26 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,53 Prozent auf 106.559,11 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 107.131,43 US-Dollar gehandelt worden war. Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 13,38 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 45,2 Prozent. In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,28 Prozent auf 522,46 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 505,87 US-Dollar wert. Daneben fällt Ethereum um -1,10 Prozent auf 2.459,46 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.486,86 US-Dollar. Nach 86,06 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Dienstagmittag um -0,33 Prozent auf 85,77 US-Dollar gesunken. Zudem gibt Ripple nach. Um -1,52 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 12:26 auf 2,205 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,239 US-Dollar wert war. Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt -1,57 Prozent auf 0,5633 US-Dollar, nach 0,5723 US-Dollar am Vortag. Derweil notiert der Monero-Kurs bei 319,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (324,68 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,63 Prozent. In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Dienstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1553 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1594 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0054 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0052 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2384 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,2379 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0041 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0033 US-Dollar beziffert. Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -0,98 Prozent auf 19,85 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 20,04 US-Dollar. Nach 5,464 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Dienstagmittag um -2,23 Prozent auf 5,342 US-Dollar gesunken. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

