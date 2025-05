MDAX-Papier GEA-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet GEA Aktionären eine Freude

Dividenden-Aktie

GEA-Anleger aufpasst: So hoch fällt die GEA-Dividendenzahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Wert GEA am 30.04.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 1,15 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 15,00 Prozent. Alles in allem schüttet GEA 168,57 Mio. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 2,96 Prozent.

GEA-Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte die GEA-Aktie am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 57,30 EUR. Am 02.05.2025 wird das GEA-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der GEA-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Der GEA-Anteilsschein verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 2,40 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,65 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und GEA-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der GEA-Aktienkurs via XETRA 186,36 Prozent an Wert gewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 247,88 Prozent statt.

Dividendenzahlungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (KRONES) erweist sich GEA 2024 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Auch in puncto Dividendenrendite überzeugt GEA als Aktie mit höchster Rendite. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup in puncto Ausschüttung ist KRONES mit einer Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Bei der Dividendenrendite liegt derweil GEA ganz vorn mit 2,40 Prozent.

Dividendenausblick von GEA

Für das Jahr 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,31 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,31 Prozent nachlassen.

Kerndaten von Dividenden-Titel GEA

Die Börsenbewertung des MDAX-Unternehmens GEA beträgt aktuell 9,454 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie GEA weist aktuell ein KGV von 20,82 auf. Im Jahr 2024 erzielte GEA einen Umsatz von 5,422 Mrd.EUR sowie ein EPS von 2,30 EUR.

