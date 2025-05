Sparprogramm

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF ist wegen gesunkener Preise etwas schwächer in das neue Jahr gestartet.

Zudem gingen die Absatzmengen im Geschäft mit der Landwirtschaft, Basischemikalien sowie Inhalts­stoffen für Ernährung und Pflege zurück. Positiv wirkte sich hingegen der schwächere US-Dollar aus. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigten die Ludwigshafener am Freitag vor der Hauptversammlung, warnten jedoch vor den Unsicherheiten durch die Zollpolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump.

In den ersten drei Monaten schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um 0,9 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern mitteilte. Analysten hatten mit mehr Erlös gerechnet. Etwas schwächer lief es operativ. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) ging um 3,2 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zurück. Dies hatten Analysten in etwa erwartet. Unter dem Strich fiel ein Gewinn von 808 Millionen Euro an, nach knapp 1,4 Milliarden ein Jahr zuvor. Dies führte der Konzern vor allem auf Sondereinflüsse wegen des Verkaufs von Anteilen an Windparkprojekten.

Angesichts der aktuellen Marktentwicklungen im Zusammenhang mit den US-Zollankündigungen sagte Finanzchef Dirk Elvermann: "Wir produzieren vor Ort für die lokalen Märkte. Besonders in diesen herausfordernden Zeiten macht uns das widerstandsfähiger als andere und ist ein Wettbewerbsvorteil." Daher dürften die direkten Auswirkungen der Zölle auf BASFwahrscheinlich überschaubar bleiben.

Es müssten jedoch auch indirekte Effekte berücksichtigt werden, die sich aus der Verunsicherung der Marktteilnehmer und Änderungen der Kundennachfrage in Branchen wie Automobil und Konsumgüter ergeben könnten. Die vollständigen Auswirkungen der Zölle auf das BASF-Geschäft ließen sich nur schwer einschätzen.

An diesem Freitag findet auch die erste Hauptversammlung mit dem neuen Unternehmenschef Markus Kamieth statt. Der BASF-Chef hatte im September einen weitreichenden Umbau angekündigt, um den Chemiekonzern aus der Krise zu führen. Geschäftsbereiche sollen teilweise verkauft werden und das Agrargeschäft an die Börse gehen. Zudem wird die Dividende für Aktionäre erstmals seit 2010 gekürzt, und es drohen weitere Schließungen von Chemieanlagen im Stammwerk Ludwigshafen. Dort steht mit dem jüngsten Milliarden-Sparprogramm ein weiterer, noch nicht bezifferter Stellenabbau bevor.

BASF-CEO präsentiert Ziele auf Hauptversammlung

BASF-Chef Vorstandschef Markus Kamieth wird den Aktionären des weltgrößten Chemiekonzerns am Freitag auf der Hauptversammlung (10 Uhr) die Ziele des DAX-Konzerns präsentieren. Bei dem Chemiereisen läuft ein milliardenschweres Sparprogramm. Vor allem der Stammsitz des Unternehmens in Ludwigshafen soll profitabler und wettbewerbsfähiger werden.

Das Aktionärstreffen wird nicht in Präsenz, sondern virtuell abgehalten. Vor Beginn der Hauptversammlung wird BASF auch berichten, wie sich der Umsatz und der Gewinn des Unternehmens zum Start ins Jahr entwickelt hat. Die Quartalszahlen sollen bereits um 7 Uhr veröffentlicht werden.

Der Vorstand hatte zuletzt als Ziel für das laufende Jahr beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen ein Wert von 8,0 Milliarden bis 8,4 Milliarden Euro genannt. Eine Prognose zum Umsatz und Gewinn nach Steuern legte das BASF-Management nicht vor.

So reagiert die BASF-Aktie

Bei der BASF-Aktie geht es am Freitag nach der Zahlenvorlage in einem freundlichen Marktumfeld klar abwärts. Zeitweise verliert der Anteilsschein via XETRA 2,26 Prozent auf 43,62 Euro.

Händler attestierten BASF in einer ersten Reaktion einen durchwachsenen, aber insgesamt erwartungsgemäßen Quartalsbericht. Auch Analysten fanden in den Zahlen keine Überraschungen. Gleiches gelte für den beibehaltenen Ausblick, schrieb Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan. Angesichts der Warnung vor den Auswirkungen der US-Zollpolitik dürften die Anleger aber auf konkrete Unternehmensaussagen zum derzeitigen Geschäftsumfeld achten.

Der Quartalsbericht untermauere erst einmal den bestätigten Ausblick, kommentierte Konstantin Wiechert von der Baader Bank. Damit sehe es bei dem Unternehmen schon besser aus als bei vielen Konkurrenten. Nun bleibe aber die Geschäftsentwicklung im laufenden Quartal abzuwarten. Sollte das weltweite Wirtschaftswachstum weiter nachlassen, könnte sich die angenommene operative Erholung um ein weiteres Jahr verzögern.

