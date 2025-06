BASF Aktie News: BASF am Mittag behauptet

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BASF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 42,09 EUR.

Die BASF-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 42,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 42,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,80 EUR aus. Mit einem Wert von 42,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 645.884 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 11,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,33 EUR.

BASF veröffentlichte am 02.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 1,53 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,40 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,12 EUR je BASF-Aktie.

