Blick auf Aktienkurs

BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Montagnachmittag fester

16.06.25 16:09 Uhr

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 42,29 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien BASF 42,43 EUR 0,53 EUR 1,26% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 15:51 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 42,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 966.559 BASF-Aktien gekauft oder verkauft. Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 30,20 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 11,56 Prozent sinken. Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,31 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,33 EUR. BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 1,53 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,86 Prozent zurück. Hier wurden 17,40 Mrd. EUR gegenüber 17,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,12 EUR je BASF-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BASF-Aktie Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren bedeutet BASF-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: BASF SE