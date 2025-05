Im Aufwind

Die Siemens Energy-Aktie klettert im XETRA-Handel am Freitag kräftig nach oben. Dabei markiert sie einmal mehr ein neues Rekordhoch.

• Siemens Energy-Aktie hangelt sich von Rekord zu Rekord

• Besser als erwartet ausgefallene Zahlen stützen

• Auftragsbuch prall gefüllt

Die Siemens Energy-Aktie kann am Freitag via XETRA in einem freundlichen Umfeld kräftig zulegen. So steigt die Aktie hier zeitweise um 4,62 Prozent auf 70,66 Euro. Bei 71,16 Euro wurde im Tagesverlauf derweil ein neues Rekordhoch markiert.

Damit knüpft der Energietechnikkonzern an eine Serie von neuen Rekordhochs an, die er in den letzten Tagen bereits erreicht hatte. Das Plus im laufenden Jahr beläuft sich damit, gemessen am jüngsten Schlusskurs, auf 34,06 Prozent. An der Börse wird das Unternehmen mittlerweile mit 53,37 Milliarden Euro bewertet. Siemens Energy wurde 2020 von Siemens abgespalten, mittlerweile hält der DAX-Konzern nur noch rund 15 Prozent der Anteile.

Prall gefülltes Auftragsbuch

Siemens Energy profitiert von einem prall gefüllten Auftragsbuch. Mitte April hatte das Energieunternehmen überraschend gute Zahlen vorgelegt und sich auch für das laufende Jahr optimistisch gezeigt. So konnte Siemens Energy im abgelaufenen Quartal insbesondere beim Neugeschäft ein stärker als erwartetes Plus verzeichnen. Hier profitierte das Unternehmen von einem gut laufenden Gas- und Netztechnikgeschäft.

So hob Siemens Energy für fast alle Sparten seine Umsatz- und Gewinnprognosen an. Insgesamt erwartet das Energieunternehmen für das Geschäftsjahr 2024/25 (Ende September) jetzt ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 13 bis 15 Prozent statt 8 bis 10 Prozent. Die Gewinnspanne vor Sonderposten dürfte neu bei vier und sechs Prozent liegen. Zuvor hatte Siemens Energy drei bis fünf Prozent avisiert.

Endgültige Zahlen werden jedoch erst am 8. Mai präsentiert.

