Hang Seng-Papier Hang Lung Properties-Aktie: Hang Lung Properties zahlt weniger Dividende aus

Dividenden-Abstimmung

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Hang Lung Properties-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Hang Lung Properties am 30.04.2025 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,52 HKD beschlossen. So schrumpfte die Hang Lung Properties-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 33,33 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Hang Lung Properties umfasst 1,16 Mrd. HKD. So ermäßigte sich die Hang Lung Properties- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 66,83 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Blick

Schlussendlich notierte das Hang Lung Properties-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 0,70 EUR. Der Dividendenabschlag auf das Hang Lung Properties-Wertpapier erfolgt am 02.05.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Hang Lung Properties-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Hang Lung Properties weist für 2024 eine Dividendenrendite von 8,35 Prozent auf. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 7,17 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Hang Lung Properties-Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von Hang Lung Properties via Frankfurt um 32,04 Prozent gefallen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 778,64 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Hang Lung Properties

Für das Jahr 2025 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,52 HKD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 5,55 Prozent sinken.

Hauptdaten der Hang Lung Properties-Aktie

Die Dividenden-Aktie Hang Lung Properties gehört dem Hang Seng an und ist an der Börse aktuell 30,519 Mrd. HKD wert. Das Hang Lung Properties-KGV beläuft sich aktuell auf 13,41. Im Jahr 2024 erzielte Hang Lung Properties einen Umsatz von 11,255 Mrd.HKD sowie einen Gewinn je Aktie von 0,46 HKD.

Redaktion finanzen.net