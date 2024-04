Zahlreiche Unfälle

Die US-Verkehrsbehörde hat ein neues Ermittlungsverfahren zu Teslas Fahrassistenzsystem "Autopilot" eingeleitet.

Sie geht dabei der Frage nach, ob ein "Autopilot"-Update von Dezember ausreicht, um die Sicherheitsbedenken der Behörde auszuräumen. Die NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) war in einer mehrjährigen Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass "Autopilot" es Fahrern zu leicht machte, die Kontrolle komplett dem System zu überlassen, obwohl sie ständig die Verkehrslage im Blick behalten müssen.

Die NHTSA analysierte insgesamt 956 Unfälle aus dem Zeitraum von Januar 2018 bis August 2023. Bei 29 davon gab es Tote. In vielen Fällen seien die Unfälle vermeidbar gewesen, wenn die Fahrer aufgepasst hätten, betonte die Behörde in ihrem am Freitag veröffentlichten Bericht. So sei bei 59 von 109 Zusammenstößen, zu denen es genug Daten für eine solche Analyse gebe, das Hindernis mindestens fünf Sekunden vor dem Unfall sichtbar gewesen. Als ein Beispiel nannte die NHTSA einen Unfall im März 2023, bei dem ein Minderjähriger, der einen Schulbus verließ, von einem Model Y angefahren und schwer verletzt wurde.

Tesla hatte mit dem als offizielle Rückrufaktion durchgeführten Online-Update unter anderem zusätzliche Hinweise für die Fahrer eingeführt. Der Elektroauto -Hersteller weist zwar darauf hin, dass "Autopilot" einen Tesla nicht zu einem selbstfahrenden Auto mache und die Menschen am Steuer jederzeit bereit sein müssten, die Kontrolle zu übernehmen. Schon die US-Unfallermittlungsbehörde NTSB warnte aber, dass Fahrer sich zu sehr auf die Technik verließen.

Die NHTSA stellte in ihrem Bericht zugleich fest, dass es Lücken in Teslas Sammlung von Fahrzeugdaten gebe, durch die die tatsächliche Zahl von "Autopilot"-Unfällen schwer zu ermitteln sei. So bekomme der Autobauer Unfalldaten größtenteils nur, wenn Airbags oder Gurtstraffer ausgelöst würden. Das passiere aber nach der allgemeinen Unfallstatistik von 2021 nur bei 18 Prozent aller der Polizei gemeldeten Zusammenstöße. Außerdem sei eine Voraussetzung für die Datenübertragung an Tesla, dass ein Mobilfunk-Netz vorhanden sei und die Antenne nach dem Unfall funktioniere. Elektroautos brennen nach Unfällen in vielen Fällen aus, weil Batterien in Flammen aufgehen.

Die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA kritisierte auch den Namen des Systems. Die Bezeichnung "Autopilot" könne Fahrer dazu verleiten, die Fähigkeiten der Software zu überschätzen und sich auf sie zu verlassen. US-Autofahrer können aktuell eine fortgeschrittene "Autopilot"-Version mit dem Namen "Full Self-Driving" (komplett selbstfahrend) als Test-Version nutzen. Auch FSD macht die Wagen allerdings offiziell nicht zu einem autonomen Fahrzeug und sieht permanente Aufmerksamkeit des Menschen vor. Tesla ergänzte den Namen jüngst mit dem Zusatz "beaufsichtigt" in Klammern. Firmenchef Elon Musk versprach diese Woche abermals tatsächlich selbstfahrende Tesla-Autos. Anfang August will er ein Robotaxi vorstellen.

Das Standard-"Autopilot"-System kann das Tempo und den Abstand zum Fahrzeug davor sowie die Spur halten. Die FSD-Version soll unter anderem auch Ampeln, Stopp-Schilder und Vorfahrtsregeln auf Kreuzungen beherrschen.

Die US-Senatoren Edward Markey und Richard Blumenthal forderten die NHTSA nach dem Bericht auf, den Einsatz von "Autopilot" nur auf die Straßen zu beschränken, für die das System konzipiert sei.

Elon Musk trifft Chinas Premier Li Qiang zu Gesprächen

Tesla-Gründer Elon Musk hat Chinas Premier Li Qiang am Sonntag in Peking zu Gesprächen getroffen. Wie das Staatsfernsehen CCTV berichtete, hat Li Teslas Entwicklung in China als "erfolgreiches Beispiel für die chinesisch-amerikanische Wirtschafts- und Handelskooperation" bezeichnet. Musk wiederum pries die "harte Arbeit" seines chinesischen Teams in Shanghai, welche die dortige Tesla-Fabrik zur leistungsstärksten des Unternehmens mache. Man sei zudem bereit, die Zusammenarbeit mit der chinesischen Seite zu vertiefen, sagte Musk weiter.

Der 52-Jährige war am Sonntag überraschend mit seinem Privatflugzeug in Peking gelandet. Laut Medienberichten soll es bei Musks Besuch auch um Fragen des Datentransfers gehen. Der Unternehmer möchte demnach für Tesla eine Erlaubnis erhalten, im Zuge des Programms für autonomes Fahren erhobene Daten aus China auch in den USA zu speichern.

Derzeit findet in Peking mit der Beijing Auto Show einer der wichtigsten Branchenmessen des Jahres statt. Ob Elon Musk die Veranstaltung besuchen wird, war unklar.

Für Tesla ist die Volksrepublik China der zweitwichtigste Absatzmarkt der Welt. In Shanghai unterhält das Unternehmen seine größte Fabrik. Derzeit leidet der Konzern jedoch unter einer Flaute auf dem E-Automarkt, die auch mit dem brutalen Preiswettbewerb in China zu tun hat. Tesla hat im ersten Quartal weltweit mit fast 387 000 Autos überraschend weniger Fahrzeuge ausgeliefert als ein Jahr zuvor. In Deutschland macht sich die weggefallene Kaufprämie für Elektroautos beim Absatz von Batterie-Pkw bemerkbar. Tesla will nun mehr als zehn Prozent seiner Stellen weltweit abbauen.

Erst vor etwas mehr als einer Woche hatte Musk ein geplantes Treffen mit dem indischen Präsidenten Narendra Modi verschoben. Damals erklärte der 52-Jährige seine kurzfristige Absage mit Termingründen.

China: FSD-Freigabe für Tesla

Der Autobauer Tesla hat in China eine Freigabe für die neueste Version des automatisierten Fahrens FSD (Full Self-Driving) ergattert.

Firmenchef Elon Musk war am Wochenende nach Peking gereist, wo er sich mit Regierungschef Li Qiang traf. Insidern zufolge war grünes Licht für FSD dabei ein zentrales Thema. Am Sonntag nahm der chinesische Autoverband CAAM die Tesla-Modelle 3 und Y in die Liste der zugelassenen Autos mit Selbstfahrmodus auf. Am Montag vereinbarte Tesla zwei Insidern zufolge mit Baidu, dem chinesischen Suchmaschinen-Riesen, eine Lizenz zur Nutzung von Navigationsdaten.

Auch für ein Treffen mit dem Chef des chinesischen Batterieriesen CATL, Robin Zeng, hatte Musk noch Zeit, ehe sein Flugzeug wieder in Richtung USA abhob. Den Besuch Zengs bei Musk im Hotel beobachteten mehrere Personen, CATL äußerte sich dazu nicht. Auch Tesla nahm keine Stellung zu dem nichtöffentlich angekündigten Blitzbesuch des Firmenchefs, der nur über Eingeweihte und die Flugverfolgungs-App Flight Manager herauszufinden war. Musk erklärte diesen Monat auf der Social-Media-Plattform X, dass Tesla FSD für Kunden in China "sehr bald" verfügbar machen könnte.

TESLA-KONKURRENZ BEGRÜSST DEN SCHRITT

Bei den Verhandlungen über die FSD-Software ging es um eine Erlaubnis zur Übertragung von Fahrdaten ins Ausland. Laut Verband CAAM erfüllen die Tesla-Modelle jetzt die Anforderungen Chinas an Datensicherheit. Bisher konnte Tesla die schon seit vier Jahren verfügbare Software trotz hoher Nachfrage in China dort nicht anbieten. Die chinesischen Aufsichtsbehörden hatten Tesla seit 2021 verpflichtet, alle von seiner chinesischen Flotte gesammelten Daten in Shanghai zu speichern, so dass das Unternehmen keine Daten in die USA übertragen konnte. Das ist aber Insidern zufolge notwendig, um Algorithmen für die autonomen Fahrtechnologien zu trainieren. Chinas komplizierte Verkehrsbedingungen mit mehr Fußgängern und Radfahrern als in vielen anderen Märkten bieten mehr Szenarien, die für das Training von Algorithmen für autonomes Fahren in einem schnelleren Tempo wichtig sind, so Branchenexperten.

Konkurrierende chinesische Autohersteller und Zulieferer wie XPeng und Huawei Technologies versuchten, sich durch die Einführung ähnlicher Software einen Vorteil gegenüber Tesla zu verschaffen. Die Aktienanalysten von Wedbush bezeichneten den Überraschungsbesuch daher als "einen wichtigen Moment für Tesla". Tesla-Konkurrent Xpeng begrüßte jetzt die Erlaubnis für Tesla. "Nur wenn mehr gute Produkte und Technologien auf den Markt kommen, kann die Erfahrung des gesamten Marktes und der Kunden verbessert werden, und das wird die Entwicklung des Marktes auf eine gesunde Weise beschleunigen", erklärte Xpeng-Chef He Xiaopeng.

China hat den Kurs der völligen digitalen Abschottung gelockert. So konnte auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing kürzlich bei einem Besuch in Peking eine Absichtserklärung zur Kooperation beim autonomen Fahren unterzeichnen. Mercedes-Benz hatte Ende 2023 als einer der ersten Autobauer die Zulassung zum Testen automatisierter Fahrfunktionen seines "Drive Pilot" auf öffentlichen Straßen in Peking bekommen.

Die Tesla-Aktie steigt vorbörslich an der NASDAQ um 6,1 Prozent auf 178,72 US-Dollar.

