Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 337,97 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 337,97 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 337,98 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 331,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.249.242 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 44,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,42 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 101,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 246,50 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla veröffentlichte am 22.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 19,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,23 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2025 2,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

