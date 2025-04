Geld für Aktionäre

Für BYD-Anteilseigner wird es künftig nicht nur eine Dividendenzahlung geben. Am Markt kommt dies überaus gut an.

• BYD mit Bonusaktien- und Dividendenpolitik zur Stärkung der Investorenbindung

• Deutlicher Ausbau des Aktienkapitals

• BYD-Aktie springt nach Ankündigung an



Chinas Elektroautoprimus BYD hat seine Gewinnausschüttungspläne überarbeitet und will mehr an seine Anteilseigner ausschütten. Die nehmen die Anpassungen äußerst wohlwollend zur Kenntnis: Die BYD-Aktie legt in Hongkong am Mittwoch 4,90 Prozent auf 394,20 HKD zu.

Bonusaktien und Dividende

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, wurde ein neuer Dividendenplan verabschiedet. Im Rahmen dessen will man Anteilseignern künftig für zehn gehaltene BYD-Aktien acht zusätzliche Bonusaktien ins Depot buchen. Zusätzlich sollen zwölf Kapitalisierungsaktien ( neue Aktien , die bestehenden Aktionären kostenlos aus den Kapitalreserven des Unternehmens ausgegeben werden, Anm. d. Red.) für je zehn gehaltene Aktien an die Anteilseigner gehen, zudem sei eine Bardividende von 39,74 RMB pro zehn Aktien vorgesehen. Nach Umsetzung dieses Plans zur Umwandlung von Bonusaktien und Kapitalrücklage wird sich das gesamte Aktienkapital des Unternehmens von 3,039 Milliarden Aktien auf 9,117 Milliarden Aktien erhöhen, die Zahl der ausstehenden BYD-Aktien steige damit also um über sechs Milliarden, teilte BYD mit.

Belohnung der Investoren und zur Optimierung der Eigenkapitalstruktur

Als Gründe für die Ausgabe der Bonusaktien führte der Tesla-Konkurrent an, Anteilseigner aktiv belohnen zu wollen und zudem eine Optimierung der Eigenkapitalstruktur anzustreben. "Angesichts der aktuell soliden operativen und finanziellen Entwicklung des Unternehmens, des relativ geringen Gesamtkapitals und unter voller Berücksichtigung der Interessen und berechtigten Ansprüche der Investoren, insbesondere der Minderheitsaktionäre, sowie unter der Prämisse der Sicherstellung eines normalen Geschäftsbetriebs und einer langfristigen Entwicklung, ermöglichen die Ausgabe von Bonusaktien und der Kapitalrücklagenkapitalisierungsplan allen Aktionären, am Geschäftserfolg des Unternehmens teilzuhaben, zur Optimierung der Kapitalstruktur beizutragen, die Abstimmung zwischen Kapitalwachstum und Leistungswachstum aufrechtzuerhalten, eine stärkere Integration zwischen Investoren und Verbrauchern zu erreichen, die Investorenbasis zu erweitern, die Aktienliquidität zu erhöhen sowie das Engagement und das Gewinngefühl der Investoren zu stärken", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Zeitgleich betonte BYD, dass man an seiner Strategie, Anleger für das Halten von BYD-Aktien zu belohnen, auch künftig festhalten will: Die gesamten Bardividenden des Unternehmens seien in den letzten drei Jahren kontinuierlich gestiegen. "In den nächsten drei Jahren wird das Unternehmen die Bardividendenausschüttung im Vergleich zu den Bardividendenausschüttungen der letzten drei Jahre weiter ausbauen und proaktiv auf die Renditeerwartungen der Anleger eingehen". Dabei orientiere man sich "an der Kernstrategie, die Anleger unter umfassender Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, des Wachstumsbedarfs und der Kapitalreserven des Unternehmens aktiv zu belohnen", heißt es von Seiten des Elektroautoherstellers weiter.



