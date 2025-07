Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Kurs der Tesla

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 316,77 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 316,77 USD zu. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 322,58 USD zu. Mit einem Wert von 317,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 4.460.505 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 54,21 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 182,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 251,13 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla gewährte am 22.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 19,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,30 Mrd. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 23.07.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,85 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

