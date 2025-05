Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Kursentwicklung im Fokus

Der LUS-DAX machte heute Gewinne.

Schlussendlich gewann der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent auf 24.010,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23.837,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.035,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 21.465,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22.177,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 22.05.2024, bei 18.654,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 20,27 Prozent. 24.153,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.821,00 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,18 Prozent auf 81,68 EUR), Bayer (+ 2,72 Prozent auf 24,36 EUR), Commerzbank (+ 1,29 Prozent auf 26,63 EUR), Zalando (+ 0,96 Prozent auf 30,58 EUR) und Hannover Rück (+ 0,21 Prozent auf 281,00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Porsche (-4,31 Prozent auf 44,00 EUR), Merck (-2,93 Prozent auf 114,30 EUR), Heidelberg Materials (-2,41 Prozent auf 177,95 EUR), Brenntag SE (-2,18 Prozent auf 59,26 EUR) und RWE (-1,95 Prozent auf 32,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6.265.428 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 310,078 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

