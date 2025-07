Quiet Period gestartet

Die Siemens Energy-Aktie hat einen beeindruckenden Jahresstart hingelegt und kratzt an der 100-Euro-Marke. Nach einem kurzen Rücksetzer zeigt sich der Titel wieder stabil.

• Siemens Energy-Aktie erreichte am 1. Juli ein Allzeithoch von 99,10 Euro

• Unternehmen befindet sich in "Quiet Period" vor den Quartalszahlen am 6. August

• Veröffentlichung der Ergebnisse könnte den Weg über die 100-Euro-Marke ebnen

Siemens Energy-Aktie: Kurzer Rücksetzer nach Allzeithoch-Versuch

Die Siemens Energy-Aktie konnte in den letzten Wochen beeindruckende Erfolge verbuchen und stürmte vergangene Woche nahe an die magische 100-Euro-Marke heran. Am Dienstag, den 1. Juli, erreichte der Titel ein XETRA-Allzeithoch von 99,10 Euro, was die Anleger auf einen baldigen Durchbruch hoffen ließ. Doch der letzte Schritt blieb aus: Stattdessen setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs bis zum Wochenende auf 92,56 Euro drückten. Vom jüngsten Hoch aus bedeutete dies einen Rückgang von rund 6,5 Prozent. Obwohl dies für die Anteilseigner zunächst besorgniserregend erscheinen mag, ist es Analysten zufolge kein Grund zur Panik.

Am heutigen Montag zog die Siemens Energy-Aktie via XETRA schlussendlich um 2,57 Prozent an auf 94,94 Euro.

Ungebrochene Stärke und beeindruckende Markt-Outperformance

Trotz des jüngsten Rücksetzers stimmt die langfristige Chartrichtung bei Siemens Energy weiterhin positiv. Die Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn Kursgewinne von 83,72 Prozent. Dies ist ein klares Zeichen der Stärke und verdeutlicht die Attraktivität des Titels für Investoren.

Fundamentale Rückenwinde und der Blick auf die Quartalszahlen

Eine gute Entwicklung in der Vergangenheit und selbst die beste Charttechnik sind keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Doch die fundamentalen Ausgangsbedingungen für Siemens Energy sind äußerst günstig. Der weltweite Hunger nach Energie wird kaum nachlassen, im Gegenteil: Die rapide Entstehung immer neuer KI-Rechenzentren, die den Strombedarf ganzer Kraftwerke verschlingen können, treibt die Nachfrage nach Energielösungen zusätzlich an.

Nun richten sich die Augen der Anleger auf den 6. August. An diesem Tag wird Siemens Energy seine Quartalszahlen veröffentlichen. Seit dem 1. Juli befindet sich das Unternehmen bereits in einer sogenannten "Quiet Period", in der es keine kursrelevanten Informationen außerhalb der offiziellen Berichte preisgeben darf, um eine faire Informationslage für alle Marktteilnehmer zu gewährleisten. Die anstehenden Ergebnisse könnten den entscheidenden Impuls für die Aktie geben. Sollten die Zahlen die positiven fundamentalen Aussichten und die operative Stärke des Unternehmens bestätigen, könnte dies den Weg für den lang ersehnten Durchbruch über die 100-Euro-Marke ebnen.

Angesichts der starken Nachfrage nach Energielösungen und der soliden Positionierung von Siemens Energy im Wachstumsmarkt ist die Frage, wann die Aktie die magische 100-Euro-Marke knacken könnte, mehr denn je eine Frage der nächsten Unternehmensnachrichten als eine Frage des generellen Trends.

