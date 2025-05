Giganten-Duell

Aktien von Apple vs. Tesla: Zwei Schwergewichte aus dem Tech-Sektor im Vergleich. Wo sehen Analysten die besseren Perspektiven für Anleger?

Die Aktien von Apple und Tesla gehören zu den sogenannten "Magnificent Seven", einer Gruppe der einflussreichsten US-Technologieunternehmen. Beide Titel haben Anlegern in den letzten Jahren beachtliche Renditen beschert - doch wie sehen die Zukunftsaussichten aus? Laut der Mehrzahl der Analysten gibt es derzeit einen klaren Favoriten.

Apple-Aktie: Stabilität und Services mit KI-Potenzial?

Apple gehört zu den das wertvollsten Unternehmen der Welt. Der Konzern verfügt über eine enorme Markentreue und Preissetzungsmacht im Smartphone-Segment. Im ersten Quartal 2025 lag der Durchschnittspreis eines iPhones laut Marktanalysen mehr als doppelt so hoch wie der eines Samsung-Geräts. Neben der Hardware verdient Apple kräftig an digitalen Services: iCloud, App Store, Apple Music, Werbung und Apple Pay tragen massiv zum Umsatz bei, wie die letzten Quartalsergebnisse erneut zeigten.

Ein neuer Hoffnungsträger ist "Apple Intelligence", ein KI-gestütztes System, das Funktionen wie das automatische Bearbeiten von Fotos oder das Verfassen von E-Mails erleichtert. Zwar hat dieser Bereich laut der Finanzplattform The Motley Fool bisher noch keinen spürbaren Wachstumsschub ausgelöst, doch eine verbesserte Version des Sprachassistenten Siri könnte noch in diesem Jahr folgen - und Apple laut der Experten womöglich einen echten KI-Vorsprung verschaffen.

Die Abhängigkeit von der chinesischen Produktion bringt jedoch geopolitische Risiken mit sich. Auch eine laufende Kartellklage gegen Alphabet könnte die Einnahmen aus der Vereinbarung über Google als Standardsuchmaschine in Safari möglicherweise gefährden, wie The Motley Fool betonte.

Trotzdem bewerten laut TipRanks 29 Analysten die Aktie mit einem Kursziel von durchschnittlich 228,65 US-Dollar - das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 13,55 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 201,36 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 22. Mai 2025).

Tesla-Aktie: Chancen durch große Tech-Visionen?

Tesla ist laut vielen Experten eines der innovativsten Unternehmen im Technologiebereich. Doch in den letzten Monaten geriet der Elektroauto -Pionier zunehmend unter Druck. CEO Elon Musk sorgte durch politische Äußerungen für Negativschlagzeilen, was sich auch auf den Absatzmarkt auswirkte. Dennoch könnten neue, günstigere Modelle, die noch 2025 erscheinen sollen, womöglich für frischen Wind sorgen.

Ein Meilenstein steht voraussichtlich im Juni bevor: Tesla will in Austin seinen ersten autonomen Fahrdienst starten - und damit in Konkurrenz zu Waymos Robotaxis treten. Während Waymo auf ein teures Sensorsystem setzt, verlässt sich Tesla bei seiner Full Self-Driving (FSD)-Technologie ausschließlich auf Kameras. Musk zeigt sich zuversichtlich: Tesla werde irgendwann "99 Prozent Marktanteil oder etwas ähnlich Absurdes erreichen", erklärte er in der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2025.

Ein weiteres Zukunftsprojekt ist der humanoide Roboter Optimus, der schon dieses Jahr tausendfach in den eigenen Fabriken eingesetzt werden soll. Ab 2026 könnten erste Modelle auch an externe Kunden verkauft werden. Laut The Motley Fool schätzen Experten wie ARK Invest und Citigroup das langfristige Potenzial autonomer Mobilität und Robotik auf bis zu 5 Billionen US-Dollar Umsatz bis 2040.

Doch der Blick auf die Zahlen dämpft die Euphorie: Der Gewinn soll laut Analystenschätzungen auf die sich The Motley Fool beruft "nur" um 15 Prozent pro Jahr wachsen, was im Vergleich zum aktuellen KGV als teuer gilt. Tesla wird also stark auf zukünftige Monetarisierung durch KI und Robotik spekuliert - mit entsprechendem Risiko.

Die Mehrheit von 40 Analysten gibt laut TipRanks ein mittleres Kursziel von 277.,78 US-Dollar an - das liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs von 340,94 US-Dollar. Das bedeutet ein Abwärtspotenzial von etwa 18,53 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 22. Mai 2025).

Apple vs. Tesla: Das ist der Analysten-Favorit

Die Analysten sind sich derzeit weitgehend einig: Apple bietet aktuell das bessere Chance-Risiko-Verhältnis. Die solide Geschäftsgrundlage, hohe Margen im Service-Bereich und eine mögliche KI-Offensive machen die Aktie gemäß vieler Analysten für langfristige Anleger attraktiv.

Tesla hingegen könnte laut den Experten eine spekulative Wette auf die Zukunft bleiben. Anleger, die auf den Durchbruch beim autonomen Fahren und humanoiden Robotern setzen möchten, würden hier ein Unternehmen mit visionärer Führung - aber auch mit hoher Bewertung und schwankender Marktposition finden. Wie sich die Aktienkurse der beiden Tech-Giganten tatsächlich entwickeln werden, bleibt letztlich abzuwarten.

