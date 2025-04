Milliarden verbrannt

Der von Donald Trump ausgelöste Handelskrieg hat die Märkte weltweit in den Crash-Modus gebracht. Das macht sich auch in der Liste der Superreichen bemerkbar, deren Vermögen massiv geschrumpft ist. Doch nicht alle Milliardäre haben Geld verloren.

• Der Börsencrash durch Trumps Handelskrieg ließ das Vermögen von Superreichen schrumpfen

• Carlos Slim und Gautam Adani werden reicher

• Nur zeitweise Profiteure



Seit Donnerstag sind die Aktienmärkte weltweit im Krisenmodus. Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, hat mit seinem Mega-Zollvorhaben für derart große Verunsicherung gesorgt, dass nicht nur die Märkte in Fernost und Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten abgestürzt sind. Am Freitag eskaliert die Lage dann weiter: Nachdem China Gegenzölle auf aus den USA importierte Produkte bekannt gab, setzte sich das Blutbad an den Börsen weltweit fort.

Milliardäre verbrennen Milliarden

Der Sell-Off am US-Aktienmarkt hat einige der dort ansässigen Superreichen kalt erwischt. Besonders heftig getroffen hat der Ausverkauf am Vortag Meta-Chef Mark Zuckerberg, dessen Vermögen laut Bloomberg Billionaires-Index um 17,9 Milliarden US-Dollar auf 189 Milliarden US-Dollar einbrach. Auch bei Amazon-Gründer Jeff Bezos sorgte der Absturz von Amazon am Aktienmarkt für ein massives Minus: Sein Vermögen reduzierte ich um 15,9 Milliarden US-Dollar - mit verbliebenen 201 Milliarden US-Dollar bleibt der Unternehmer aber auf Platz zwei der reichsten Menschen der Welt hinter Tesla-Chef Elon Musk . Musk hatte bereits in den vergangenen Monaten einen massiven Verlust seiner Vermögenswerte mit ansehen müssen, am Donnerstag sackte sein Vermögen dann um weitere elf Milliarden US-Dollar ab. Seine Spitzenposition ist mit einem verbleibenden Vermögen in Höhe von 322 Milliarden US-Dollar aber nicht gefährdet.

Andere Milliardäre werden noch reicher

Anders als ihre Milliardärskollegen aus den USA haben andere Superreiche unteressen trotz des Marktcrashs beim Vermögen aufgestockt. Da gegen das US-Nachbarland Mexiko keine neuen Zölle verhängt wurden, stieg das Vermögen von Carlos Slim, der mit América Movil den größten Mobilfunkanbieter Lateinamerikas kontrolliert, um 2,95 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 85,5 Milliarden US-Dollar - damit profitierte er von einer positiven Entwicklung der America Movil-Aktie. Auch für Gautam Adani, den Gründer der indischen Adani Group, ging das Blutbad am Aktienmarkt gut aus - er hatte nach dem Handelsende am Donnerstag 1,39 Milliarden US-Dollar mehr in der Tasche.

Wind dreht am Freitag

Nach dem Einstieg von China in den von Trump initiierten Handelskrieg dreht sich der Wind am Freitag aber: Während Zuckerberg & Co. ihr Vermögen voraussichtlich weiter werden schrumpfen sehen - immerhin verliert die Meta-Aktie vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 5,01 Prozent auf 505,07 US-Dollar, während Amazon-Titel um 6,92 Prozent auf 166,07 US-Dollar nachgeben und die Tesla-Aktie 6,33 Prozent auf 250,20 US-Dollar einbüßt - muss sich auch der Gründer Adani-Group dem schwachen Marktumfeld schließlich geschlagen geben, nachdem die Aktie von Adani Enterprises in Indien mit einem Abschlag von 3,20 Prozent bei 2.334,60 Rupien schloss. Auch America Movil-Aktien werden in Mexiko voraussichtlich deutlich nachgeben und Carlos Slim ein Minus beim Vermögen bescheren.



