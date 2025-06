Spielmacher

Nach dem Ende seiner aktiven Fußballkarriere hat Toni Kroos eine neue Rolle eingenommen: Als Investor und Unternehmer engagiert er sich in verschiedenen Bereichen - vom Startup über Mobilitätslösungen bis hin zu sozialen Projekten.

Investitionen im Start-up-Sektor

Toni Kroos ist nach seinem Karriereende nicht nur sportlich im Gespräch geblieben. Bereits 2023 beteiligte er sich am Kölner Start-up Prematch, das sich auf den Amateurfußball konzentriert. Die Plattform soll jungen Spielern mehr Sichtbarkeit und damit neue Karrierechancen bieten. Laut Business Insider hält Kroos aktuell 0,58 Prozent der Unternehmensanteile, was einen ersten, aber symbolträchtigen Schritt in die Start-up-Szene darstellt. Darüber hinaus zeigt sich Kroos auch im Gesundheitsbereich aktiv. Wie Fussball Europa berichtet, hat er in das Unternehmen Rebirth Active investiert, das eine digitale Lösung zur Förderung der körperlichen und mentalen Gesundheit im Berufsalltag entwickelt. Neben Toni Kroos, welcher zu 3 Prozent an dem Start-up beteiligt ist, ist ebenfalls der prominente Investor Carsten Maschmeyer mit knapp 40 Prozent schon seit Anfängen von Rebirth Active an Bord. Das wirtschaftliche Engagement Kroos erstreckt sich ebenfalls auf den Mobilitätssektor. Nach Angaben von Business Insider, ist Toni Kroos mit rund 14 Prozent am Berliner Mietwagenanbieter Duke beteiligt, der mit einer App-basierenden Lösung klassische Prozesse der Autovermietung digitalisiert. Auch namenhafte Konzerne wie Axel Springer oder Porsche gehören zu den Geldgebern von Duke.

Sportliche Innovationen abseits des Platzes

Ein weiteres Projekt, das Kroos mitinitiiert hat, ist die Icon League. Dabei handelt es sich um eine innovative Kleinfeldliga, in der ehemalige Profis, Content Creator als Teamkapitäne, mit ambitionierten Amateuren in gemischten Teams gegeneinander antreten. Das Format kombiniert traditionellen Fußballsport mit digitaler Unterhaltung und wird auf Plattformen wie Twitch übertragen. Neben den beiden Aushängeschildern Toni Kroos und dem Mitgründer, Streamer Elias Nerlich (Eligella), unterstützen die Icon League unter anderem L'Oréal, Nissan und Freenet.

Beteiligung an der Spielerberatung

2023 wurde Kroos auch Mitgesellschafter der Agentur Sports360, die ihn über Jahre hinweg betreut hatte. Die Beteiligung stellt für ihn einen logischen nächsten Schritt dar, um seine Erfahrungen an Nachwuchstalente weiterzugeben. Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, will Kroos dabei nicht nur repräsentative Aufgaben übernehmen, sondern auch strategisch mitwirken.

Soziales Engagement als bleibendes Fundament

Abseits unternehmerischer Aktivitäten bleibt Kroos seinen sozialen Überzeugungen treu. Mit der Toni Kroos Stiftung unterstützt er seit Jahren schwerkranke Kinder und deren Familien. Zusätzlich gründete er die Toni Kroos Academy, die jungen Fußballbegeisterten eine gezielte sportliche Ausbildung in Madrid ermöglicht.

Redaktion finanzen.net