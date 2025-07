Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 227,89 USD.

Die Amazon-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 227,89 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 227,83 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,60 USD. Zuletzt wechselten 2.802.965 Amazon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,51 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 151,61 USD ab. Abschläge von 33,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 250,50 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 01.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 USD, nach 0,98 USD im Vorjahresvergleich. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 155,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 6,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

