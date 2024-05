Restrukturierung

Yuga Labs, das Team hinter der bekannten NFT-Serie Bored Ape, muss sich angesichts des schwachen Marktumfelds einmal mehr restrukturieren. Das kostet auch Arbeitsplätze.

• Yuga Labs entlässt Mitarbeiter

• CEO kündigt Restrukturierung an

• Konzern hat "Weg verloren"





Yuga Labs, die Web3-Plattform hinter den nicht fungiblen Token Bored Ape Yacht Club (BAYC), ist offenbar in Turbulenzen und geht erneut eine Restrukturierung an. In einem Post auf X wandte sich Greg Solano, Mitbegründer von Yuga Labs, an die Community und kündigte Entlassungen an.

Werbung

Über 390+ Kryptos und 2.800 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

gm, really tough day today. I am hellbent on transforming yuga and getting us back to our roots, and that means making hard decisions. by far the hardest is saying goodbye to some talented team members. here was my message to the team this morning. pic.twitter.com/gBkoNf2iK3 - Garga.eth (Greg Solano) ?? (@CryptoGarga) April 26, 2024

"Weg verloren"

"Wirklich harter Tag heute. Ich bin fest entschlossen, Yuga zu verändern und uns zu unseren Wurzeln zurückzubringen, und das bedeutet, dass ich schwierige Entscheidungen treffen muss. Am schwierigsten ist es bei weitem, sich von einigen talentierten Teammitgliedern zu verabschieden", schrieb der CEO des Unternehmens in einem Beitrag auf der Kommunikationsplattform.

In Folge veröffentlichte Solano einen Brief, der an die Belegschaft von Yuga Labs ging und der einen Einblick in die Entscheidungen gab. "Ich schulde allen eine offene und ehrliche Erklärung, was zu dieser Entscheidung geführt hat. Um es einfach auszudrücken: Yuga hat seinen Weg verloren", so der Firmenmanager.

Er habe festgestellt dass das Unternehmen komplizierte Unternehmensprozesse habe, die den kreativen Geist geschwächt hätten, der seinen Erfolg seit seiner Gründung befeuert habe. Zurück auf den Pfad bringen soll Yuga eine Verschlankung des Unternehmens, eine erneute Entlassungswelle nach der bereits im Oktober 2023 durchgeführten letzten Welle an Stellenstreichungen, bei der 120 US-Mitarbeiter das Unternehmen verlassen mussten. "Um uns zu zentrieren und auf den richtigen Weg zu bringen, müssen wir ein kleineres, agileres und krypto-natives Team sein. Ein Team, das weniger Dinge macht, diese aber brillant".

NFT-Markt in der Krise

Auf dem Höhepunkt der NFT-Welle im Jahr 2021 war Yuga Labs gegründet worden und wurde schnell zu einer der bekanntesten und erfolgsreichsten Marken in dem Segment. Die Bored Ape-NFTs wurden für Rekordpreise verkauft, mit dem ApeCoin führte das Unternehmen einen eigenen Krypto-Token ein. Inzwischen sind die Preise am NFT-Markt - auch die für die Bored Ape-Collection - aber um rund 90 Prozent eingebrochen.

"Yuga bestand aus etwa einem Dutzend Leuten, als jemand mit einer massiven Bewertung an die Tür klopfte. Das damalige Ethos lautete einfach: Versende nur Sachen, die Freude machen, aber mach es auch so, als würde dein Hintern brennen. Wir hatten viel Glück und brillante Momente, aber in vielerlei Hinsicht spielten wir das Spiel im einfachen Modus", resümiert Solano über vergangene Erfolge.

Künftig will man den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit, Agilität und Engagement legen, so der CEO weiter. Die verbleibenden Mitarbeiter müssten sich dieser neuen Ausrichtung anschließen. Angestellten, die dies nicht unterstützen wollen, rät Solano in seinem Brief dazu, "das gleiche Abfindungspaket anzunehmen, das den von den Entlassungen betroffenen Arbeitnehmern angeboten wird", man könne sich dann "im Guten" trennen.



Redaktion finanzen.net