Unicredit hat die Prognose für 2024 angehoben, nachdem die Bank im ersten Quartal mehr verdient als erwartet hat.

Die italienische Bank meldete einen Nettogewinn von 2,56 Milliarden Euro für die ersten drei Monate 2024, gegenüber 2,06 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erträge stiegen im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 6,37 Milliarden Euro, wobei der Nettozinsertrag - die Differenz zwischen dem, was Kreditgeber mit Krediten verdienen und für Einlagen zahlen - um 8,5 Prozent und die Gebühren und Handelserträge um 3,3 Prozent bzw 20,4 Prozent wuchsen. Analysten hatten im Durchschnitt einen Nettogewinn von 2,13 Milliarden Euro bei Erträgen von 5,94 Milliarden Euro erwartet, so die von der Bank vorgelegten Konsensschätzungen.

UniCredit hob ihre Nettogewinnprognose für das Jahr auf über 8,5 Milliarden Euro an, nachdem sie zuvor vom Vorjahresniveau ausgegangen war. Der Konzern hob auch seine Ausschüttungsprognose an und geht davon aus, dass die Ausschüttung für 2024 der für 2023 entspricht, als die Bank 8,6 Milliarden Euro - oder 100 Prozent ihres Nettogewinns - an die Aktionäre ausschüttete. Der Kreditgeber bekräftigte, dass er die Ausschüttungen an die Aktionäre für das Kalenderjahr auf 10 Milliarden Euro erhöhen werde.

Im Mailand gewinnt die Unicredit-Aktie zeitweise 3,32 Prozent auf 35,995 Euro.

