Ausblick: UniCredit legt Quartalsergebnis vor

Prognosen im Überblick

UniCredit veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

UniCredit wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass UniCredit für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,98 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Plus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,93 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,14 EUR, gegenüber 5,20 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 23,01 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 46,77 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net