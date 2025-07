Deutsche Bank AG

UniCredit Hold

11:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach der Umwandlung von Finanzinstrumenten in Commerzbank-Aktien mit einem Kursziel von 61,50 Euro auf "Hold" belassen. Die italienische Bank habe ihren Anteil damit auf 20 Prozent ausgeweitet und werde sich vielleicht noch weiter der 30-Prozent-Marke nähern, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er sieht in alldem eine Beschleunigung der Übernahmestrategie, die auch weiter auf die italienische Banco BPM abzielt. Bei der Commerzbank steige die Unicredit nun zum größten Aktionär auf./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com