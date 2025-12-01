DAX 24.041 +0,1%ESt50 5.719 -0,1%MSCI World 4.406 -0,3%Top 10 Crypto 12,08 +0,2%Nas 23.531 -0,2%Bitcoin 77.771 +0,4%Euro 1,1617 -0,2%Öl 62,80 -1,7%Gold 4.196 +0,0%
WKN A0J2R1

ISIN NL0000395903

Symbol WOLTF

JP Morgan Chase & Co.

Wolters Kluwer Neutral

16:01 Uhr
Wolters Kluwer Neutral
Wolters Kluwer N.V.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die auf die Medizinbranche zugeschnittene KI-Plattform OpenEvidence habe in einer groß angelegten Studie ähnliche Ergebnisse wie die Lösung UpToDate von Wolters Kluwer erzielt, schrieb Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstaunlich sei aber, dass generalistische KI-Modelle wie GPT-5 von OpenAI oder Gemini 3 Pro von Google noch besser abgeschnitten hätten als die beiden klinischen Tools./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
88,04 €		 Abst. Kursziel*:
19,26%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
87,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,27%
Analyst Name:
Daniel Kerven 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

16:01 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
07.11.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
06.11.25 Wolters Kluwer Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

