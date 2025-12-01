Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 20,72 Mrd. EURKGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die auf die Medizinbranche zugeschnittene KI-Plattform OpenEvidence habe in einer groß angelegten Studie ähnliche Ergebnisse wie die Lösung UpToDate von Wolters Kluwer erzielt, schrieb Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstaunlich sei aber, dass generalistische KI-Modelle wie GPT-5 von OpenAI oder Gemini 3 Pro von Google noch besser abgeschnitten hätten als die beiden klinischen Tools./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Neutral
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
88,04 €
|Abst. Kursziel*:
19,26%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
87,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,27%
|
Analyst Name:
Daniel Kerven
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
