Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 24,73 Mrd. EURKGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Christophe Cherblanc gab in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung Aussagen des Managements des Informationsdienstleisters auf einer Investorenveranstaltung wieder. Der anstehende Chefwechsel im kommenden Februar mache ihn nicht nervös./niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:27 / UTC
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Outperform
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
111,85 €
|Abst. Kursziel*:
25,17%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
113,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,62%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
