Wolters Kluwer Aktie

Marktkap. 24,73 Mrd. EUR

KGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1

ISIN NL0000395903

Bernstein Research

Wolters Kluwer Outperform

18:06 Uhr
Wolters Kluwer Outperform
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
113,25 EUR 6,40 EUR 5,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Christophe Cherblanc gab in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung Aussagen des Managements des Informationsdienstleisters auf einer Investorenveranstaltung wieder. Der anstehende Chefwechsel im kommenden Februar mache ihn nicht nervös./niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

