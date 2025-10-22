DAX 24.111 -0,2%ESt50 5.653 +0,3%MSCI World 4.321 +0,0%Top 10 Crypto 15,02 +0,7%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.320 +1,7%Euro 1,1597 -0,2%Öl 64,81 +0,7%Gold 4.104 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA TeamViewer A2YN90 SAP 716460 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 D-Wave Quantum A3DSV9 thyssenkrupp 750000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
Trump sagt Treffen mit Putin ab: So regieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK Trump sagt Treffen mit Putin ab: So regieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wolters Kluwer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
111,60 EUR -0,90 EUR -0,80 %
STU
112,70 EUR +1,20 EUR +1,08 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 25,55 Mrd. EUR

KGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0J2R1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000395903

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WOLTF

Bernstein Research

Wolters Kluwer Outperform

08:31 Uhr
Wolters Kluwer Outperform
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
111,60 EUR -0,90 EUR -0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Christophe Cherblanc verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die in kurzer Zeit deutlich gestiegene Bewertung von OpenEvidence (OE). Dieses privat finanzierte KI-Start-up im Gesundheitswesen habe seine Bewertung von 3,5 Milliarden US-Dollar in weniger als drei Monaten seit der letzten Finanzierungsrunde auf 6 Milliarden US-Dollar gesteigert, schrieb er. OE sei eine Alternative zu Wolters Kluwers "UpToDate", dem führenden Produkt für klinische Lösungen, das 10 Prozent des Umsatzes generiere, aber seines Erachtens der großen Mehrheit der Investoren Sorgen macht./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Outperform

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
112,70 €		 Abst. Kursziel*:
24,22%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
111,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,45%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

08:31 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
21.10.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
12.09.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
12.09.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wolters Kluwer-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net September 2025: Die Expertenmeinungen zur Wolters Kluwer-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wolters Kluwer von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wolters Kluwer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Zacks Bears are Losing Control Over Wolters Kluwer (WTKWY), Here's Why It's a 'Buy' Now
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details June 5 – June 11, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer completes acquisition of Brightflag
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details May 29 – June 4, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer acquires online healthcare courseware provider IntelliLearn
Zacks Wolters Kluwer (WTKWY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
GlobeNewswire Wolters Kluwer appoints Greg Samios as CEO of Health division
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details May 22 – May 28, 2025
RSS Feed
Wolters Kluwer N.V. zu myNews hinzufügen