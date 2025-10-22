Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 25,55 Mrd. EURKGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Christophe Cherblanc verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die in kurzer Zeit deutlich gestiegene Bewertung von OpenEvidence (OE). Dieses privat finanzierte KI-Start-up im Gesundheitswesen habe seine Bewertung von 3,5 Milliarden US-Dollar in weniger als drei Monaten seit der letzten Finanzierungsrunde auf 6 Milliarden US-Dollar gesteigert, schrieb er. OE sei eine Alternative zu Wolters Kluwers "UpToDate", dem führenden Produkt für klinische Lösungen, das 10 Prozent des Umsatzes generiere, aber seines Erachtens der großen Mehrheit der Investoren Sorgen macht./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
112,70 €
|Abst. Kursziel*:
24,22%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
111,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,45%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
