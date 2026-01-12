DAX 25.296 +0,0%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.127 -0,2%Euro 1,1637 -0,1%Öl 64,04 -2,1%Gold 4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave? Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave?
Schaeffler-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch: Neue Roboter-Partnerschaft treibt Kurs weiter an Schaeffler-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch: Neue Roboter-Partnerschaft treibt Kurs weiter an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wolters Kluwer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
87,04 EUR -0,96 EUR -1,09 %
STU
81,01 CHF -0,46 CHF -0,56 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,3 Mrd. EUR

KGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0J2R1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000395903

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WOLTF

Bernstein Research

Wolters Kluwer Market-Perform

12:01 Uhr
Wolters Kluwer Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
87,04 EUR -0,96 EUR -1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 140 auf "Market-Perform" Euro belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Wolters Kluwer zählen sie zu den Unternehmen, bei denen die Risiken noch nicht vollständig eingepreist seien./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Market-Perform

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
87,00 €		 Abst. Kursziel*:
60,92%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
87,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,85%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

12:01 Wolters Kluwer Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
09.12.25 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

dpa-afx Citigroup-Studie treibt an: Aktien von Wolters Kluwer und Pearson legen zu
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net So schätzen Analysten die Wolters Kluwer-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wolters Kluwer-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wolters Kluwer von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren eingebracht
Zacks All You Need to Know About Wolters Kluwer (WTKWY) Rating Upgrade to Buy
Zacks Bears are Losing Control Over Wolters Kluwer (WTKWY), Here's Why It's a 'Buy' Now
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details June 5 – June 11, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer completes acquisition of Brightflag
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details May 29 – June 4, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer acquires online healthcare courseware provider IntelliLearn
Zacks Wolters Kluwer (WTKWY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
GlobeNewswire Wolters Kluwer appoints Greg Samios as CEO of Health division
RSS Feed
Wolters Kluwer N.V. zu myNews hinzufügen