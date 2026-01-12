Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 20,3 Mrd. EURKGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 140 auf "Market-Perform" Euro belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Wolters Kluwer zählen sie zu den Unternehmen, bei denen die Risiken noch nicht vollständig eingepreist seien./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Market-Perform
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
87,00 €
|Abst. Kursziel*:
60,92%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
87,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,85%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
