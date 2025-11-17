Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 21,67 Mrd. EURKGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch nachdem sich der Aktienkurs des Informationsdienstleisters seit den Rekordständen früher im Jahr fast halbiert habe und nun auf dem Niveau von 2022 liege, seien kaum kurzfristige Treiber in Sicht, schrieb Daniel Kerven in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dem Bereich Gesundheit werde damit zwar schon praktisch kein Wert zugeschrieben. Doch dieses Segment stehe ohnehin durch neue Konkurrenz vom US-Softwareriesen Microsoft unter Druck. Andere Branchenwerte wie Relx, UMG, Publicis und Pearson seien weiterhin aussichtsreicher./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Neutral
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
90,80 €
|Abst. Kursziel*:
15,64%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
90,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,95%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
