Top News
Cisco Systems - Netzwerkspezialist profitiert massiv von KI-Boom! Cisco Systems - Netzwerkspezialist profitiert massiv von KI-Boom!
Xpeng-Aktie mit Kursrutsch: Ausblick des Tesla-Konkurrenten sorgt für Ernüchterung Xpeng-Aktie mit Kursrutsch: Ausblick des Tesla-Konkurrenten sorgt für Ernüchterung
Wolters Kluwer Aktie

Marktkap. 21,67 Mrd. EUR

KGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
JP Morgan Chase & Co.

Wolters Kluwer Neutral

08:01 Uhr
Wolters Kluwer Neutral
Wolters Kluwer N.V.
90,56 EUR -0,80 EUR -0,88%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch nachdem sich der Aktienkurs des Informationsdienstleisters seit den Rekordständen früher im Jahr fast halbiert habe und nun auf dem Niveau von 2022 liege, seien kaum kurzfristige Treiber in Sicht, schrieb Daniel Kerven in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dem Bereich Gesundheit werde damit zwar schon praktisch kein Wert zugeschrieben. Doch dieses Segment stehe ohnehin durch neue Konkurrenz vom US-Softwareriesen Microsoft unter Druck. Andere Branchenwerte wie Relx, UMG, Publicis und Pearson seien weiterhin aussichtsreicher./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

