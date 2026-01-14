DAX aktuell

Der DAX zeigt sich am Donnerstag nach seinem jüngsten Rekordlauf richtungslos und pendelt knapp unter der 25.300er-Marke.

Der DAX schlägt am Donnerstag noch keine eindeutige Richtung ein: Zum Handelsstart ging es marginale 0,04 Prozent auf 25.275,83 Zähler nach unten. Danach blieb er lange nahe der Nulllinie. Am späten Nachmittag klettert der Leitindex dann in die Gewinnzone.

Der jüngste DAX-Rekord

Erst am Dienstag hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Anleger beobachten Situation im Iran und um Grönland

Gestützt wird die Stimmung am Donnerstag von den stark fallenden Ölpreisen. Aussagen von Trump am Mittwochabend lassen darauf hoffen, dass ein militärisches Vorgehen der Vereinigten Staaten gegen den Iran nicht unmittelbar bevorsteht. Trump hatte erklärt, dass ihm zugesichert worden sei, dass der Iran die Tötung von Demonstranten einstellen werde. Dies deutet womöglich darauf hin, dass er von einer angedrohten militärischen Reaktion auf die Niederschlagung der landesweiten Demonstrationen absehen könnte.

Daneben bleibt auch die Situation um Grönland nach Gesprächen zwischen den USA und Dänemark im Blick. Spitzenbeamte aus Dänemark und Grönland haben nach einem Besuch im Weißen Haus erklärt, dass sie Präsident Donald Trump nicht davon überzeugen konnten, seine Ambitionen zur Annexion Grönlands aufzugeben. Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen sagte dennoch, das Treffen sei ein positiver Schritt nach vorn gewesen, auch wenn es Trump in der Sache nicht umgestimmt habe. Eine "fundamentale Meinungsverschiedenheit" bleibe bestehen, sagte er, wenngleich die Gespräche fortgesetzt würden.

Bilanzsaison der US-Banken weiterhin im Blick

Am Mittag folgten weitere US-Finanzunternehmen mit Zahlen - BlackRock, Goldman Sachs und Morgan Stanley.

