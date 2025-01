Konkurrenz

ChatGPT hat die Aktienmärkte analysiert und Kandidaten identifiziert, die das Potenzial haben könnten, 2025 wertvoller als der Chip-Gigant NVIDIA zu werden.

• NVIDIA liefert starke Ergebnisse

• Aktie mit enormen Kursgewinnen

• ChatGPT identifiziert Unternehmen, die NVIDIA 2025 überholen könnten

Wer­bung Wer­bung

Für den Tech-Riesen NVIDIA lief es in den letzten Jahren mehr als gut. Das Unternehmen konnte dank des KI-Boom seinen Umsatz und seinen Gewinn kräftig steigern und auch die NVIDIA-Aktie ging durch die Decke. Anfang November wurde die NVIDIA-Aktie dann sogar in den Dow Jones-Index aufgenommen und ersetzte dort Intel, das seine wichtige Position dort nach 25 Jahren abgeben musste.

Doch womöglich gibt es Konkurrenten, die NVIDIA einholen und 2025 wertvoller als der Chip-Gigant werden könnten. Börse Online befragte hierzu OpenAIs ChatGPT in der neuen Premium-Version GPT-4o.

Wer­bung Wer­bung

Diese Unternehmen könnten NVIDIA 2025 überholen

Auf die Frage, welche Aktien 2025 noch wertvoller als NVIDIA sein und den Tech-Giganten bei der Marktkapitalisierung überholen könnten, erklärte ChatGPT, dass es mehrere Tech-Giganten gebe, die das Potenzial hätten, NVIDIA 2025 in Bezug auf die Marktkapitalisierung zu überholen und schlug Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Tesla vor.

Apple war lange Zeit das wertvollste Unternehmen der Welt gewesen und liegt nur knapp hinter NVIDIA. ChatGPT sieht hier die Möglichkeit, dass der iKonzern mit seiner "starken Produktpipeline und einer treuen Kundenbasis […] durch innovative Produkte und Dienstleistungen seine Marktkapitalisierung weiter steigern" könnte.

Wer­bung Wer­bung

Bei Microsoft, das "führender Akteur im Cloud Computing" sei und kräftig in Künstliche Intelligenz investiere, sieht ChatGPT in genau diesen Bereichen "erhebliches Wachstumspotenzial", welches dem Unternehmen helfen könnte, an NVIDIA vorbeizuziehen.

Alphabet profitiere als Muttergesellschaft von Google "von Werbeeinnahmen und Investitionen in zukunftsweisende Technologien wie KI und autonomes Fahren". Diese Diversifizierung könnte die Marktkapitalisierung des Tech-Konzerns laut ChatGPT weiter in die Höhe treiben.

Derweil dominiere Amazon den E-Commerce und sei "ein bedeutender Akteur im Cloud-Computing mit AWS". Durch beständiges Wachstum in diesen Bereichen könnte Amazon NVIDIA womöglich überholen.

Zu Elektroautobauer Tesla meint ChatGPT, dass das Unternehmen "führend im Bereich der Elektrofahrzeuge" sei und "in erneuerbare Energien und autonome Fahrtechnologien" investiere. Obwohl die Marktkapitalisierung von Tesla derzeit recht gering sei, würden einige Analysten langfristig das Potenzial sehen, dass der Musk-Konzern "zu den wertvollsten Unternehmen" aufsteigen könnte.

Hier sieht ChatGPT die Wahrscheinlichkeit am größten

Die Antwort auf die Frage, bei welchem der Unternehmen ChatGPT die Wahrscheinlichkeit am größten sieht, dass es NVIDIA 2025 überholen wird, lautet: Apple. Der iKonzern erscheine "angesichts der aktuellen Marktdynamik und der Unternehmensstrategien […] als der wahrscheinlichste Kandidat", der 2025 in Bezug auf die Marktkapitalisierung an NVIDIA vorbeiziehen kann. Das Unternehmen habe "eine starke Marktposition, eine treue Kundenbasis und eine kontinuierliche Innovationspipeline, die das Unternehmen in der Vergangenheit zum wertvollsten der Welt gemacht haben." So könnten "erfolgreiche Produkteinführungen und Expansionen in neue Geschäftsbereiche" Apples Marktkapitalisierung weiter steigern und das Unternehmen an NVIDIA vorbeiziehen lassen.

ChatGPT verweist laut Börse Online jedoch auch darauf, dass die Aktienmärkte volatil seien und die Marktkapitalisierung von vielen Faktoren beeinflusst werden könne, weshalb "Prognosen mit Unsicherheiten behaftet" seien.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.