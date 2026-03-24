Sanofi Aktie

80,95 EUR +0,14 EUR +0,17 %
74,35 CHF -0,81 CHF -1,08 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 98,41 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

Sanofi Neutral

Sanofi Neutral
Sanofi S.A.
80,95 EUR 0,14 EUR 0,17%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst Matthew Weston ging am Montag auf den zweiten Fall eines auftretenden Kaposi-Sarkoms in der Langfriststudie mit dem Antikörper Amlitelimab ein. Zusätzliche Risikofaktoren seien problematisch, wenn es andere Behandlungsoptionen ohne solche Risiken gebe. Weston kalkuliert für Amlitelimab bei Atopischer Dermatitis aktuell mit einem Spitzenumsatz von rund 3 Milliarden Dollar bei einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,34 €		 Abst. Kursziel*:
9,53%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
80,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,71%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

12:36 Sanofi Neutral UBS AG
08:01 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
