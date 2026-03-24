DAX 22.342 +0,2%ESt50 5.517 +0,2%MSCI World 4.174 -0,2%Top 10 Crypto 9,0095 +5,9%Nas 20.948 -2,2%Bitcoin 59.029 +2,8%Euro 1,1484 -0,2%Öl 114,8 +0,2%Gold 4.558 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Bayer: EU-Freigabe für Finerenon erhalten -- Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, CrowdStrike, Amazon, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Geopolitik bewegt weiter den Markt: Volatiler Montagshandel im DAX Geopolitik bewegt weiter den Markt: Volatiler Montagshandel im DAX
DHL-Aktie fester: Asien-Europa-Netz vor massivem Ausbau DHL-Aktie fester: Asien-Europa-Netz vor massivem Ausbau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
229,50 EUR +0,15 EUR +0,07 %
STU
229,05 EUR -0,70 EUR -0,30 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 128,86 Mrd. EUR

KGV 31,72
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte solides Wachstum zeigen, schrieb Andre Kukhnin am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht. Es werde aber wohl wieder ein Jahr, in dem es vor allem auf die zweiten sechs Monate ankomme./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
228,05 €		 Abst. Kursziel*:
35,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
229,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,08%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
295,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

12:36 Schneider Electric Buy UBS AG
11:16 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
TraderFox Stocks in Action: Schneider Electric, Elmos Semiconductor, Infineon, Rational, Fuchs
TraderFox Schneider Electric: Warum dieser Data Center-Profiteur bald nach oben schießen dürfte - NVIDIAs GTC-Event liefert spannende Einblicke!
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Europas KI-Offensive: 5 Aktien, die traditionelle Unternehmen jetzt in die Zukunft katapultieren
TraderFox Big Call: Safran, Mondelez, Schneider Electric, Hannover Rück
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren eingebracht
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Schneider Electric/
Business Times Schneider Electric looks to digitalisation, new partners to tackle rapid electrification
Business Times Schneider Electric gears up for tsunami of power demand from AI, EVs, global warming fallout
PR Newswire Schneider Electric Debuts One Digital Grid Platform to Help Utilities Modernize and Address Energy Costs
PR Newswire Schneider Electric Opens New Energy Manufacturing Facility in Middle Tennessee
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
PR Newswire Schneider Electric Launches EcoCare Advanced+ for Electrical Distribution to Deliver New Levels of Support, Improve Operational Efficiency and Safety
RSS Feed
Schneider Electric S.A. zu myNews hinzufügen