Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 43,85 Mrd. EURKGV 7,78
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen beim fairen Aktienwert von 95 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet sieht bei den Premiummarken noch erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Hebung von Synergien, wie er am Montag schrieb. Er rechnet bis 2030 mit einer schleppenden Margenerholung./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Halten
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
85,86 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
85,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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