DZ BANK

Volkswagen (VW) vz Halten

13:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen beim fairen Aktienwert von 95 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet sieht bei den Premiummarken noch erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Hebung von Synergien, wie er am Montag schrieb. Er rechnet bis 2030 mit einer schleppenden Margenerholung./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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