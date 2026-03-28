DAX 22.342 +0,2%ESt50 5.517 +0,2%MSCI World 4.174 -0,2%Top 10 Crypto 9,0095 +5,9%Nas 20.948 -2,2%Bitcoin 59.029 +2,8%Euro 1,1484 -0,2%Öl 114,8 +0,2%Gold 4.558 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Bayer: EU-Freigabe für Finerenon erhalten -- Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, CrowdStrike, Amazon, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Geopolitik bewegt weiter den Markt: Volatiler Montagshandel im DAX Geopolitik bewegt weiter den Markt: Volatiler Montagshandel im DAX
DHL-Aktie fester: Asien-Europa-Netz vor massivem Ausbau DHL-Aktie fester: Asien-Europa-Netz vor massivem Ausbau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
85,94 EUR -0,10 EUR -0,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,85 Mrd. EUR

KGV 7,78
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

DZ BANK

Volkswagen (VW) vz Halten

13:36 Uhr
Volkswagen (VW) vz Halten
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
85,94 EUR -0,10 EUR -0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen beim fairen Aktienwert von 95 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet sieht bei den Premiummarken noch erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Hebung von Synergien, wie er am Montag schrieb. Er rechnet bis 2030 mit einer schleppenden Margenerholung./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Halten

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
85,86 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
85,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

13:36 Volkswagen (VW) vz. Halten DZ BANK
26.03.26 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
19.03.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Warburg Research
16.03.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Aktie bewertet DZ BANK bescheinigt Halten für Volkswagen (VW) vz-Aktie DZ BANK bescheinigt Halten für Volkswagen (VW) vz-Aktie
dpa-afx VW-Aktie sinkt: Dritter Prozess beginnt
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag zurück
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Montagshandels
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone
Deutsche Welle Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Deutsche Welle Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Deutsche Welle Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Deutsche Welle Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
RSS Feed
Volkswagen (VW) AG Vz. zu myNews hinzufügen