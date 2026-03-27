Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 135,89 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Barclays Capital

Novo Nordisk Equal Weight

10:46 Uhr
Novo Nordisk Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Nach einem starken Start schienen sich die Verschreibungen mit der Starterdosierung des Abnehmmittels Wegovy zur täglichen oralen Einnahme zu normalisieren, schrieb James Gordon am Montag in seiner Einschätzung zu entsprechenden Wochendaten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
270,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
30,69 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
312,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

10:46 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:01 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
25.03.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Kooperation ausgebaut Eli Lilly baut KI-Offensive aus: Verstärkt der Insilico-Deal den Druck auf die Novo Nordisk-Aktie? Eli Lilly baut KI-Offensive aus: Verstärkt der Insilico-Deal den Druck auf die Novo Nordisk-Aktie?
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie nur leicht im Minus: Dividendenabschlag und FDA-Zulassung im Blick
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Stoxx Europe 50-Wert Novo Nordisk-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Novo Nordisk Anlegern eine Freude
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt am Donnerstagmittag im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Novo Nordisk: Pharmariese forciert mit Abnehm-Pille und Triple-Wirkstoff Doppelstrategie
MotleyFool Novo Nordisk: A Strong Contender in the Pharmaceutical Arena
MotleyFool Eli Lilly vs Novo Nordisk: Which Obesity Drug Stock Is the Better Buy?
Benzinga Novo Nordisk Wins FDA Nod For First-Ever Weekly Basal Insulin​
Benzinga What&#39;s Happening With Novo Nordisk Stock Today?
Zacks Novo Nordisk (NVO) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
MotleyFool Think Novo Nordisk Can't Keep Up in the GLP-1 Market? Its Latest Drug Approval Could Be a Game Changer
MotleyFool Down Near Its 5-Year Low, Is Novo Nordisk Stock Too Cheap to Pass Up?
Benzinga Novo Nordisk Secures FDA Approval For Higher-Dose Wegovy
